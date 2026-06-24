Enrique Ceca nombrado Executive Partner de CECA MAGÁN

La firma evoluciona su modelo de gobierno para reforzar la visión estratégica, la cohesión institucional y una toma de decisiones más ágil y eficiente.

Esta reorganización está orientada a optimizar la eficiencia operativa y consolidar el posicionamiento como firma líder en España.

CECA MAGÁN Abogados anuncia el inicio de una nueva fase en su proyecto corporativo tras superar los 30 millones de euros de facturación, hito que consolida su posición como firma de referencia en el sector legal español. En este contexto, la firma refuerza su estructura de gobierno con el nombramiento de Enrique Ceca como Executive Partner, quien liderará la gestión operativa y la excelencia en el servicio. Esta nueva etapa se apoya en una reorganización interna para reforzar y expandir la colaboración transversal junto con un crecimiento estructurado y sostenible.

En el marco de esta nueva etapa, Esteban Ceca reforzará su posición como Managing Partner, asumiendo el liderazgo estratégico e institucional de la firma. Por su parte, Enrique Ceca asumirá la gestión ordinaria como Executive Partner, con foco en la eficiencia operativa, la coordinación transversal y la excelencia en la prestación de servicios. Ambos estarán acompañados por el Comité de Dirección y el Consejo de Administración de la firma, órganos que desempeñarán un papel clave en la definición de la estrategia, la supervisión del crecimiento y la consolidación del proyecto empresarial a largo plazo.

Modelo más colectivo, alineado y sostenible

Como parte de este proceso, CECA MAGÁN ha acordado una mayor apertura del sistema de equity, lo que flexibilizará la entrada de socios, con el objetivo de reforzar el compromiso de éstos con el proyecto común y avanzar en un modelo más colectivo, alineado y sostenible en el tiempo.

Esteban Ceca, Managing Partner, ha señalado: “La evolución de nuestra estructura de gobierno responde a una visión de largo plazo y a la voluntad de seguir construyendo una firma más sólida, ágil y preparada para afrontar los retos del futuro. Este nuevo modelo refuerza nuestra capacidad de decisión, fortalece la cohesión interna y nos permite seguir creciendo con la ambición y la excelencia que nos caracterizan.”

Por su parte, Enrique Ceca, Executive Partner, ha destacado: “Nuestro foco operativo es claro: consolidar procesos, profundizar en la colaboración entre áreas y elevar de forma consistente la calidad del servicio. Esta etapa nos permite acelerar la profesionalización y ofrecer a nuestros clientes una propuesta de valor diferencial, sólida y orientada a resultados.”La firma subraya que estas decisiones se enmarcan en una ambición concreta: posicionarse como la marca líder del sector legal en España, promoviendo la excelencia en el servicio y una toma de decisiones estratégicas que asegure la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

En palabras de Esteban Ceca el objetivo es inequívoco: "ser el partner estratégico y sostenible de nuestros clientes, construyendo relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la solvencia técnica y una ejecución impecable.Este paso nos alinea como organización y nos dota de las herramientas necesarias para responder con agilidad y rigor a un mercado cada vez más exigente, sin renunciar a los principios que han definido la trayectoria de CECA MAGÁN.”

Con esta nueva estructura y el refuerzo de su liderazgo, CECA MAGÁN reafirma su compromiso con un crecimiento ordenado, la excelencia profesional y el acompañamiento continuado a sus clientes en un entorno jurídico y empresarial en constante evolución.

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