Entra en vigor la ampliación de la jubilación anticipada por discapacidad a once patologías más

La reforma permitirá anticipar hasta los 56 años la edad de jubilación de alrededor de 50.000 trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 45 %, siempre que cumplan los periodos de cotización y afectación exigidos.

El decreto que amplía la jubilación anticipada por discapacidad a 11 nuevas patologías entra en vigor este viernes, 31 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida permitirá que en torno a 50.000 trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 45% puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años.

Las nuevas discapacidades o patologías incluidas son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Párkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5.

Para beneficiarse de esta medida sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión, las personas trabajadoras deben cumplir algunos requisitos como "estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante y acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45 por ciento".

En estos casos, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, que sirve para el cálculo del importe de la pensión de jubilación.

Para el CERMI la entrada en vigor de esta ampliación constituye un avance "relevante en la protección social de las personas trabajadoras con discapacidad, al reconocer situaciones que hasta ahora no estaban consideradas pese a su severidad y a su incidencia sobre la esperanza de vida".

El CERMI recuerda que esta reforma responde a una demanda sostenida del movimiento organizado de la discapacidad y ha valorado especialmente que el procedimiento creado en 2025 permita mantener abierto el catálogo de patologías, de modo que puedan seguir incorporándose nuevas discapacidades cuando exista evidencia científica suficiente que lo justifique.

Por su parte, COCEMFE ha celebrado esta aprobación ya que se trata de "un avance histórico en la protección de derechos que permitirá que miles de personas puedan anticipar su jubilación en condiciones más justas y adaptadas a la realidad que supone convivir con enfermedades que reducen la esperanza de vida".

No obstante, COCEMFE ha subrayado que "este proceso no concluye con la aprobación de este Real Decreto", puesto que la entidad ya ha presentado nuevos informes correspondientes a otras seis patologías --artritis reumatoide, ataxia de Friedrich, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar, encefalomielitis miálgica y ataxia SCA3-- para continuar ampliando el listado.

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