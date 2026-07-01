Las dos abogadas comparten su especialización en derecho de la competencia y private enforcement y han participado en grandes litigios y procedimientos de reclamación de daños ante tribunales y organismos españoles y europeos

ESKARIAM, firma española especializada en litigios complejos y reclamación de daños, ha incorporado a Covadonga Garralda y María Varela, dos abogadas con amplia trayectoria en estrategia procesal, derecho de la competencia y antitrust private enforcement.

Ambos fichajes refuerzan el equipo de litigación estratégica de la firma en un momento de fuerte crecimiento y expansión de ESKARIAM, que está impulsando su posición como líder en el mercado español de reclamaciones de daños con un modelo propio basado en la especialización y la calidad.

Covadonga Garralda, que se incorpora como socia, está especializada en litigación compleja con foco en antitrust private enforcement. Procedente de Cuatrecasas, donde ha desarrollado su carrera en el departamento de Litigación y Arbitraje, Covadonga ha centrado su trayectoria en arbitrajes y litigios de alta sofisticación e impacto. En el ámbito de las grandes reclamaciones de daños, Covadonga ha participado en los casos de antitrust private enforcement más importantes de nuestro país. Además de su actividad profesional, Covadonga ejerce la actividad docente en la Universidad Pontificia Comillas-ICADE y el Centro de Estudios Garrigues.

“La litigación en materia de competencia ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Uno de los cambios más relevantes ha sido la creciente sofisticación de los equipos jurídicos y periciales de los demandantes. Eskariam ha liderado y lidera esta transformación del mercado. Es una gran satisfacción poder incorporarme, junto a María, al proyecto que está redefiniendo la práctica del sector”, asegura Covadonga Garralda, socia de Eskariam.

Por su parte, María Varela se incorpora a ESKARIAM como counsel y cuenta con una sólida trayectoria en derecho de la competencia y derecho de la Unión Europea, desarrollada en despachos especializados como MLAB Abogados y, previamente, en Roca Junyent. La práctica de María tiene una doble dimensión nacional e internacional. Ha asesorado en procedimientos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, otras autoridades regionales de competencia y la Comisión Europea, así como ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su experiencia abarca cárteles, abuso de posición dominante, prácticas comerciales desleales y ayudas de Estado. En los últimos años se ha centrado en el private enforcement, asesorando tanto a demandantes como a demandados en acciones complejas de daños por infracción del derecho de la competencia.

“El private enforcement del derecho de la competencia es una disciplina en pleno desarrollo que plantea desafíos de gran complejidad jurídica y económica. ESKARIAM ha sabido construir un proyecto sólido y ambicioso en este ámbito. Agradezco a David y a Juan haber contado conmigo para formar parte de él y estoy especialmente ilusionada por la oportunidad de trabajar junto a Covadonga y el resto del equipo”, afirma María Varela, counsel de Eskariam.

David Fernández, CEO de ESKARIAM, señala que "La incorporación de Covadonga y María refleja el modelo que estamos construyendo en ESKARIAM: una firma con un equipo de especialistas de trayectoria contrastada en los casos más complejos del mercado en reclamación de daños. Se trata de una disciplina exigente, que requiere rigor técnico, capacidad de litigación estratégica y la resistencia necesaria para llevar los asuntos hasta el final. Ambas aportan exactamente esa capacidad, y estamos muy satisfechos de que se unan a nuestro equipo".

La firma se ha fijado como objetivo alcanzar los 3.500 millones de euros en reclamaciones bajo gestión para 2030, y para ello la incorporación de profesionales con una alta especialización y experiencia resulta clave. Además, ESKARIAM está inmersa en un plan para optimizar su infraestructura operativa y tecnológica, y seguir reforzando su posición de líder en el mercado de las grandes reclamaciones de daños.

Recientemente, ESKARIAM ha obtenido una financiación estratégica de 50 millones de euros del fondo estadounidense Victory Park Capital (EE. UU.) que ha supuesto un paso decisivo en el desarrollo e impulso de su proyecto a nivel europeo.

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