El fichaje de la abogada se suma a las recientes incorporaciones de Covadonga Garralda (socia) y María Varela (counsel)

ESKARIAM, firma española especializada en litigios complejos y reclamación de daños, ha incorporado a María Cecilia Páez Montero, abogada experta en litigación transfronteriza y antitrust private enforcement.

La llegada de María Cecilia es el tercer fichaje senior de la firma en las últimas semanas, tras las incorporaciones de Covadonga Garralda (socia) y María Varela (counsel). Estos movimientos responden al objetivo de concentrar en ESKARIAM a los especialistas con mayor trayectoria del mercado en reclamaciones de daños, en un momento en que la sofisticación técnica de los equipos se ha convertido en un factor diferencial para este tipo de litigios.

María Cecilia Páez Montero, que se incorpora como asociada sénior de ESKARIAM, está especializada en litigación civil y mercantil, con más de quince años de experiencia en la gestión de procedimientos complejos nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a empresas en disputas contractuales, reclamaciones de daños, responsabilidad civil y litigios derivados de infracciones del derecho de la competencia.

Inició su carrera profesional en Argentina y, tras su incorporación a Cuatrecasas en 2010, participó en algunos de los principales asuntos de antiturst private enforcement en distintas jurisdicciones europeas. Posteriormente, lideró el área de responsabilidad civil en Rauda, firma integrada en el grupo Cuatrecasas, coordinando equipos multidisciplinares y la gestión de litigios de gran volumen y complejidad. Colegiada en España, además de su actividad profesional, imparte docencia en el ISDE y cuenta con un LLM en International Business Law.

“ESKARIAM entiende el private enforcement como lo que es: una de las disciplinas más complejas de la litigación, y la afronta con equipos verdaderamente especializados. Por eso me ilusiona especialmente incorporarme a este proyecto junto a compañeros con los que comparto la misma visión”, asegura María Cecilia Páez Montero.

Para David Fernández, CEO de ESKARIAM, el talento es la pieza central del plan de crecimiento de la firma. "La experiencia de María Cecilia, con más de una década dedicada a litigios de competencia de alto valor estratégico, encaja exactamente con nuestra ambición de reunir al mejor equipo posible en reclamación de daños. Nuestro objetivo es seguir incorporando a los mejores abogados y especialistas".

La firma, que actualmente está liderando en nuestro país casos de alto impacto como son el cártel de la leche o la reclamación de los hoteleros frente a Booking.com, se ha fijado como objetivo alcanzar los 3.500 millones de euros en reclamaciones bajo gestión para 2030. La incorporación de abogados y profesionales con una alta especialización y experiencia es una de las prioridades de ESKARIAM.

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