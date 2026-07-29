Europa reclama más innovación en IA para no quedar reducida al papel de regulador

Josep Borrell Fontelles llama a construir una Unión Europea capaz de responder a este nuevo escenario tecnológico y geopolítico.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad, influencia y poder en el nuevo contexto geopolítico, lo que obliga a Europa a reforzar su capacidad de innovación para no limitarse al papel de regulador.

Esta fue una de las principales conclusiones de los XI Diálogos de Prodware y Cremades & Calvo-Sotelo, que reunieron en la Residencia de Francia en Madrid a representantes institucionales, diplomáticos y expertos para debatir sobre el futuro de la IA este mes de julio.

Competición estratégica

El consejero delegado de Prodware España y vicepresidente ejecutivo del Grupo Prodware, José María Sánchez, afirmó que la IA trasciende el ámbito estrictamente tecnológico y que, detrás de su desarrollo, marcado por la enorme velocidad de innovación, existe una competición estratégica de gran alcance todavía por dilucidar. En su opinión, "la verdadera batalla que se está produciendo en este momento a nivel mundial está relacionada con los datos", y quien lidera el desarrollo tecnológico acaba condicionando también sus resultados.

Por ello, reclamaba que Europa no se limite "solamente" a regular la IA, sino que, preservando sus valores, genere un entorno que favorezca la innovación "dando libertad a las organizaciones y a las empresas para que funcionen".

El presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, señaló que Europa debe responder a la revolución de la IA desde aquello que define su identidad: la libertad, la dignidad de la persona y el Estado de derecho.A su juicio, esos principios deben convertirse en la base de una propuesta de valor propia para afrontar el nuevo escenario internacional y reforzar la cooperación con otros países, ya que, según ha afirmado, "Europa necesita socios" para responder a los desafíos globales.

Geopoltica y cooperación

La dimensión internacional de la inteligencia artificial centró buena parte del encuentro, con la participación de los embajadores de Francia, China, Corea, Alemania, Italia, Panamá y Canadá.

La embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, ha subrayado que Europa se juega con la IA su soberanía tecnológica y ha defendido un desarrollo basado en el Estado de derecho, la formación y la cooperación.

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, aportaba por una IA al servicio de la inteligencia humana y una gobernanza basada en la cooperación y el control de los riesgos, mientras que el embajador de la República de Corea en España, Lim Soosuk, ha destacado el liderazgo tecnológico de su país y lo presentó como un socio estratégico para Europa.

La embajadora de Alemania en España, Maria Margarete Gosse, reclamó un marco europeo común que evite nuevas dependencias tecnológicas, y el embajador de Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, abogó por impulsar la innovación dentro de un marco multilateral que preserve el control humano sobre la IA.

Por último, el embajador de Panamá, Héctor Ernesto Infante de Sedas, y el embajador de Canadá, Jeffrey Marder, pasó a reinvidicar el papel de los países de tamaño pequeño y medio en la construcción de estándares internacionales que refuercen la seguridad y la confianza en esta tecnología.

En la mesa dedicada al impacto de la IA en la educación y la sociedad, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal; el catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Elías, y el presidente y CEO de Reynolds Foundation, Álvaro Salas-Castro, coincidían en que esta revolución tecnológica transformará profundamente la economía y el conocimiento.

Modelo europeo

El enfoque jurídico del encuentro lo aportó el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien ha explicado que la inteligencia artificial no es solo una cuestión tecnológica, sino también humana, jurídica y constitucional. En este sentido, ha sostenido que la innovación debe permanecer al servicio de la persona y desarrollarse dentro del Estado de derecho, con garantías como la transparencia, la supervisión humana, la responsabilidad y la no discriminación.

Los Diálogos concluyeron con la intervención del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea entre 2019 y 2024, Josep Borrell Fontelles, quien ha advertido de que Europa se ha quedado atrás en la actual revolución tecnológica y que no recuperará ese terreno pretendiendo regular lo que desarrollan otros.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos