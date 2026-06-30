Proveniente de Dentons, cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando en tecnología, digitalización, protección de datos, ciberseguridad y sectores regulados

El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland ha incorporado a Miguel Barroso como nuevo socio del Departamento de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) de la oficina española de la firma.

Con su fichaje, el bufete refuerza una práctica de referencia en tecnología y regulación digital, de la que también forma parte el socio Vicente Arias, en un contexto marcado por la aceleración de la innovación y los nuevos desafíos normativos.

Barroso cuenta con más de quince años de trayectoria profesional, en los que se ha especializado en el asesoramiento jurídico a grandes compañías, entidades de capital riesgo y administraciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de transformación digital, protección de datos y privacidad, contratación tecnológica, propiedad intelectual, inteligencia artificial, ciberseguridad y sectores regulados, así como litigios y arbitrajes en estas áreas.

Antes de incorporarse a Eversheds Sutherland, Barroso ocupaba el cargo de socio del área de TMT de la firma internacional Dentons, donde lideró la creación y el desarrollo de la práctica en España. Con anterioridad, ejerció como of counsel en Herbert Smith Freehills dentro del área de Emerging Technologies, Digital, Data Protection and Regulated Sectors, participando en algunos de los asuntos más relevantes vinculados a innovación tecnológica y economía digital.

Junto a su actividad profesional, Barroso ha desarrollado una intensa actividad docente como profesor en programas de posgrado, así como el máster de acceso a la Abogacía en las universidades Rey Juan Carlos, Autónoma de Madrid y el Centro Universitario Villanueva.

Su trayectoria profesional ha sido reconocida por directorios internacionales como Best Lawyers en áreas como Information Technology Law, Privacy and Data Protection Law y Regulatory Law.

Jacobo Martínez, socio director de Eversheds Sutherland en España, asegura que “Miguel es uno de los profesionales más reconocidos del mercado en el ámbito tecnológico y digital. Su experiencia asesorando a compañías en proyectos complejos de transformación tecnológica, junto con su visión estratégica y capacidad de liderazgo, refuerzan significativamente nuestra propuesta de valor en un área clave para nuestros clientes”.

Por su parte, Miguel Barroso sostiene que “Eversheds Sutherland reúne todos los elementos que buscaba para esta nueva etapa profesional: una plataforma internacional de primer nivel, un firme compromiso con el crecimiento en áreas estratégicas y un equipo altamente especializado. Afronto este reto con enorme ilusión y con la voluntad de contribuir al desarrollo de la práctica de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en España”.

Junto a Barroso se incorpora Cristina Ramírez, también proveniente de Dentons, como asociada del Departamento. Especializada en asuntos relacionados con propiedad intelectual, protección de datos, telecomunicaciones, contratación tecnológica y due diligence de compañías tecnológicas, con anterioridad desarrolló su carrera profesional en Cuatrecasas y Herbert Smith Freehills. Ramírez es graduada en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra.

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