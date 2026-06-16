Financial Times reconoce el liderazgo europeo en patentes de PONS IP

PONS IP consolida su posición de vanguardia en la protección de intangibles de alto valor y complejidad tecnológica.

PONS IP, consultora global especializada en propiedad industrial, intelectual, nuevas tecnologías e innovación, ha sido reconocida por el diario económico Financial Times como compañía de referencia en España en su prestigioso ranking “Europe’s Leading Patent Law Firms” 2026, consolidando su posicionamiento como socio estratégico en la protección de la innovación en Europa.

Este reconocimiento, elaborado en colaboración con la consultora Statista, identifica anualmente a las firmas de propiedad industrial más valoradas por clientes y profesionales del sector a partir de un proceso independiente basado en recomendaciones entre más de 3.000 agentes de patentes y directores de departamentos de IP de las principales empresas de Europa.

La inclusión de PONS IP en la edición de 2026 refuerza su posicionamiento en el mercado europeo como un referente acompañando a empresas e instituciones en la estrategia integral de patentes: desde la redacción y presentación ante la OEPM y EPO hasta la defensa de carteras globales de propiedad industrial vinculados a activos tecnológicos.

En esta edición, el Área de Patentes liderado por Ana Herrera en PONS IP ha sido además destacada de forma particular en tres áreas tecnológicas clave para la competitividad industrial. En Ingeniería Eléctrica y Física, área liderada por Javier Hidalgo; en el área de Química y Farmacia, con Catalina Lara al frente; y en Biotecnología, Sanidad y Alimentación, con Esther Martínez como responsable. Este reconocimiento pone en valor y evidencia la fortaleza del modelo técnico-jurídico de servicio de PONS IP así como su capacidad para operar en entornos de alta complejidad científica, donde la protección de la innovación resulta crítica para la generación de valor.

Innovaciones en software, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas

Este reconocimiento llega en un momento de especial impulso para el Área de Patentes de la consultora de propiedad industrial e intelectual, marcado por el refuerzo de sus capacidades técnicas y el desarrollo de nuevas líneas de especialización como la creación de una nueva Unidad pionera especializada en la protección de innovaciones en software, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas.

Asimismo, el reconocimiento de PONS IP en el ranking del Financial Times se alinea con el ya obtenido en la edición 2026 de IAM Patent 1000, uno de los directorios internacionales más exigentes en el ámbito de las patentes. Este informe también destaca la solidez científico-técnica de sus equipos y su capacidad para gestionar carteras complejas en un amplio abanico de tecnologías, desde la ingeniería avanzada hasta la biotecnología y el software.

Estos hitos refuerzan el papel estratégico del equipo de Patentes en PONS IP que hoy está formado por cerca de 40 profesionales entre ingenieros, químicos o biólogos, entre otros, y que hoy es referente internacional en la protección, gestión y valorización de la innovación, en un entorno en el que la propiedad industrial es ya palanca estratégica para la competitividad empresarial.

Europe’s Leading Patent Law Firms, el ranking de referencia en el sector IP

El ranking “Europe’s Leading Patent Law Firms” se ha consolidado como uno de los principales indicadores de referencia en el ámbito de la propiedad industrial en Europa. Su metodología se basa exclusivamente en la evaluación independiente del mercado, a través de encuestas a miles de expertos en patentes y clientes, sin admisión de candidaturas directas. Este enfoque refuerza la objetividad del análisis y sitúa a las firmas reconocidas como actores clave dentro del ecosistema europeo de innovación.

La clasificación analiza el desempeño de las firmas en seis grandes sectores tecnológicos, desde la ingeniería hasta la biotecnología o el software, reflejando la creciente transversalidad de la propiedad industrial en los modelos de innovación actuales. La presencia de PONS IP en varias áreas estratégicas subraya su capacidad para ofrecer un asesoramiento integral en la protección de tecnologías emergentes y desarrollos complejos.

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