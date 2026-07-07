FORELAB concede en su decimoquinta edición el Premio a Jóvenes Laboralistas ex aequo

El Foro Español de Laboralistas (FORELAB) ha otorgado el Galardón de la XV edición del Premio a Jóvenes Laboralistas ex aequo a Nerea Larrinaga Isidoro, letrada de CSIF, por su trabajo “La transposición del permiso parental de la Directiva UE 2019/1158 en España: ¿Una tarea pendiente?”, y a Adriano Fernández Graziano, graduado en Derecho en Antràs Abogados, por su trabajo “Las garantías de la vigilancia de la salud ante la monitorización predictiva y neurotecnológica: análisis crítico”.

La defensa de los artículos finalistas tuvo lugar el pasado 22 de junio de 2026 y, tras la deliberación, el Jurado resolvió conceder el premio de forma compartida.

El Jurado de esta XV edición ha estado presidido por María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y presidenta Emérita del Tribunal Constitucional, y ha contado como vocales con María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada del Tribunal Constitucional y anterior presidenta de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo; Ignacio García-Perrote Escartín, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho del Trabajo; y Yolanda Valdeolivas García, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, el Premio cuenta como secretario con Jesús R. Mercader Uguina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid y Counsel de Uría Menéndez, y como colaboradora académica con Rosario Cristóbal Roncero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicerrectora de Relaciones Internacionales, Cooperación y Voluntariado de la Universidad Complutense de Madrid.

El Premio, dotado con 3.000 euros, está patrocinado por Banco Santander e incluye el correspondiente diploma acreditativo. Adicionalmente, los galardonados recibirán una suscripción anual a QMemento Social de Lefebvre.

La entrega formal de los diplomas acreditativos tuvo lugar el pasado 2 de julio, durante el Afterwork de verano de FORELAB celebrado en la terraza de las oficinas de Baker McKenzie en Madrid.

Los trabajos de los galardonados y finalistas estarán disponibles próximamente en la página web de FORELAB.

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