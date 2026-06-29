La pasarela al RETA para los profesionales integrados en mutualidades alternativas constituye una cuestión de gran relevancia jurídica, social e institucional. Afecta directamente al encaje entre la previsión social profesional y el sistema público de Seguridad Social, así como a la protección de quienes ejercieron durante años al amparo de un modelo legalmente admitido.
El objeto de esta sesión es analizar, desde una perspectiva técnica y práctica, el origen del problema, el estado actual del debate y los principales retos que plantea una eventual transición al RETA, con especial atención a sus implicaciones para los mutualistas, la Mutualidad y el conjunto del sistema de previsión social.
La sesión contará con la intervención de Rafael Navas, director general del Grupo Mutualidad de la Abogacía, que abordará los principales aspectos críticos de esta materia.
El webinar será moderado por Pilar Menor, miembro del Comité Ejecutivo de FORELAB, Global Co-Chair de Laboral y Senior Partner de DLA Piper en España.
Para asistir será necesaria inscripción previa.
Inscripción general