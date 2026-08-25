Es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977

El actual presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, será el único candidato a la Presidencia de la patronal en las elecciones del próximo 1 de octubre tras cerrarse en la medianoche de ayer el plazo para presentar candidaturas sin ninguna lista rival, han confirmado a Europa Press en fuentes de la organización empresarial.

Al haber una única candidatura, Garamendi será proclamado el próximo 1 de octubre como presidente de la CEOE sin necesidad de votación en la asamblea electoral, tal y como prevén los Estatutos.

Desde que confirmó el pasado mes de junio que optaría a la reelección, el empresario vasco ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones miembro de la CEOE, entre ellas las patronales de Madrid (CEIM), Cataluña (Foment) y País Vasco (Confebask); la patronal Confemetal; los autónomos de ATA, o Asedas, la patronal de Mercadona y Lidl.

Así, según han indicado las fuentes de CEOE consultadas, el respaldo con el que cuenta Garamendi va "bastante más allá" de los avales necesarios para presentar su candidatura, teniendo ya el apoyo de una "amplísima mayoría" de organizaciones tanto territoriales como sectoriales.

Tercer mandato para Garamendi

Garamendi emprenderá el próximo 1 de octubre, tras su proclamación como presidente, su tercer mandato al frente de la CEOE.

El empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la patronal española en noviembre de 2018 y cuatro años después revalidó su mandato por otros cuatro años tras conseguir el respaldo de 534 votos en la Asamblea Electoral de la CEOE, frente a los 87 votos obtenidos por su rival, Virginia Guinda, miembro de la patronal catalana Foment del Treball.

Garamendi, nacido en Gexto (Vizcaya), es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.

Durante el mandato actual de Garamendi, que se inició en noviembre de 2022, la CEOE votó a favor de eliminar la limitación de dos mandatos que introdujo en su día Juan Rosell, lo que ha permitido a Garamendi optar de nuevo a la reelección en estas elecciones.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos