La firma refuerza su área laboral con el nombramiento de una profesional que ha desarrollado su trayectoria dentro de la compañía

Grupo Brío ha anunciado el nombramiento de Patricia Expósito Ojeda como nueva responsable del Departamento de Gestión Laboral de la compañía.

Con esta incorporación, la firma refuerza su área de asesoramiento laboral con un perfil de amplia trayectoria y sólida experiencia técnica en el sector.

Patricia Expósito cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión laboral, nóminas y asesoramiento jurídico-laboral. Antes de su llegada a Grupo Brío, desempeñó el cargo de consultora laboral en GRA Consultores (Valencia), donde se encargó de la confección de despidos, sanciones y amonestaciones, así como de la elaboración de nóminas y el asesoramiento jurídico laboral a empresas. Ha desempeñado una larga trayectoria en diferentes compañías.

Esta experiencia acumulada en la gestión integral de nóminas, seguros sociales, tramitaciones administrativas y asesoramiento normativo la convierte en un fichaje estratégico para Grupo Brío, que busca consolidar y profesionalizar su Departamento de Gestión Laboral de cara a los próximos retos del sector.

Desde la compañía destacan que la incorporación de Patricia Expósito responde al compromiso de Grupo Brío por ofrecer un servicio de asesoramiento laboral riguroso, actualizado y cercano a las necesidades de sus clientes, apostando por profesionales con trayectoria demostrada y capacidad de liderazgo dentro de sus equipos.

Con este nombramiento, Grupo Brío reafirma su apuesta por el talento especializado como motor de crecimiento y por la excelencia en la gestión de los servicios laborales que presta a sus clientes.

"En Grupo Brío creemos en el talento que crece con nosotros. Patricia ha demostrado durante estos años una gran capacidad técnica, cercanía con los clientes y liderazgo, por lo que este nombramiento es una evolución natural que fortalece nuestro proyecto", en palabras de Rafael Viñals, socio director de Grupo Brío

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos