Con esta incorporación, la firma refuerza su área de asesoramiento laboral con un perfil de amplia trayectoria y sólida experiencia técnica en el sector.
Patricia Expósito cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión laboral, nóminas y asesoramiento jurídico-laboral. Antes de su llegada a Grupo Brío, desempeñó el cargo de consultora laboral en GRA Consultores (Valencia), donde se encargó de la confección de despidos, sanciones y amonestaciones, así como de la elaboración de nóminas y el asesoramiento jurídico laboral a empresas. Ha desempeñado una larga trayectoria en diferentes compañías.
Esta experiencia acumulada en la gestión integral de nóminas, seguros sociales, tramitaciones administrativas y asesoramiento normativo la convierte en un fichaje estratégico para Grupo Brío, que busca consolidar y profesionalizar su Departamento de Gestión Laboral de cara a los próximos retos del sector.
Desde la compañía destacan que la incorporación de Patricia Expósito responde al compromiso de Grupo Brío por ofrecer un servicio de asesoramiento laboral riguroso, actualizado y cercano a las necesidades de sus clientes, apostando por profesionales con trayectoria demostrada y capacidad de liderazgo dentro de sus equipos.
Con este nombramiento, Grupo Brío reafirma su apuesta por el talento especializado como motor de crecimiento y por la excelencia en la gestión de los servicios laborales que presta a sus clientes.
"En Grupo Brío creemos en el talento que crece con nosotros. Patricia ha demostrado durante estos años una gran capacidad técnica, cercanía con los clientes y liderazgo, por lo que este nombramiento es una evolución natural que fortalece nuestro proyecto", en palabras de Rafael Viñals, socio director de Grupo Brío