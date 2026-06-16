Ha completado su formación con estancias internacionales en las oficinas de Freshfields en Londres y Fráncfort

Con casi veinte años de trayectoria, es especialista en transacciones corporativas inmobiliarias de gran complejidad, incluyendo carteras de activos, joint ventures, financiación inmobiliaria y operaciones transfronterizas.

Ana Julia García Jiménez se incorporará como Of Counsel en la práctica de Derecho inmobiliario dirigida por Tomás Díaz Mielenhausen en la oficina de Madrid de Herbert Smith Freehills Kramer. Procedente de Freshfields Bruckhaus Deringer, donde ha ejercido como counsel dentro del equipo de Global Transactions – Real Estate, haciéndose cargo de la práctica en el último año, acumula casi veinte años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en operaciones corporativas inmobiliarias de primer nivel.

Su práctica abarca la compraventa de carteras de activos -hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales y naves logísticas-, NPLs y activos singulares, joint ventures, financiación inmobiliaria, contratos de arrendamiento comercial, operaciones de sale & leaseback y contratos de construcción.

Su cartera de clientes incluye a las principales compañías inmobiliarias, inversores financieros, SOCIMIs, bancos de inversión e instituciones financieras y otros actores clave del mercado inmobiliario español, entre los que figuran Azora y KKR. Entre sus operaciones más relevantes destaca el asesoramiento a KKR en la constitución de sus joint ventures en España para la adquisición del negocio hotelero del Grupo Intertur en Mallorca e Ibiza y su posterior desinversión al Grupo Fattal en 2022, así como la plataforma de hostels; y a Azora en la constitución de sus joint ventures tanto en el mercado residencial como de residencias de estudiantes.

Ana Julia ha completado su formación con estancias internacionales en las oficinas de Freshfields en Londres y Fráncfort. Su dilatada trayectoria le ha valido el reconocimiento continuado en los principales directorios legales internacionales: figura en Chambers Europe desde 2017 y fue finalista de los premios Iberian Lawyer Forty under 40 en 2019 y 2020. Licenciada en Derecho y Administración de Empresas -especialidad E-3- por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), es miembro de la asociación Women in Legal World.

Eduardo Soler Tappa, socio director de la oficina de Madrid de HSF Kramer, ha señalado: "La incorporación de Ana Julia supone un paso más en el crecimiento y consolidación de nuestra presencia en Madrid, espacialmente tras la fusión con Kramer. Su profundo conocimiento del mercado inmobiliario español, su experiencia en operaciones de gran complejidad y su red de relaciones con los principales inversores institucionales son activos que aportarán valor a nuestra práctica de inmobiliario de forma inmediata. Estamos encantados de darle la bienvenida al equipo".

Por su parte, Tomás Díaz Mielenhausen, socio y director de la práctica de Derecho Inmobiliario en Madrid, ha añadido: "Ana Julia es una de las abogadas de referencia en el sector inmobiliario español. Su experiencia transversal -desde M&A y joint ventures hasta financiación y contratos de construcción- la convierte en un fichaje de enorme valor para nuestra práctica. Su incorporación nos permitirá seguir ofreciendo a nuestros clientes un asesoramiento de primer nivel en las operaciones más sofisticadas del mercado".

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