IBM y OpenAI se alían para ayudar a las empresas a obtener beneficios con la integración a gran escala de la Inteligencia Artificial (IA) en las operaciones empresariales nucleares y reforzar la ciberseguridad a través de programas como OpenAI Daybreak.

Según han anunciado ambas compañías en un comunicado el jueves pasado, la alianza se centra en la integración de los modelos de vanguardia de OpenAI, como GPT-5.6 y otros productos, en la plataforma y los activos de implementación de IA de IBM Consulting.

"Mientras las empresas están invirtiendo rápidamente en IA, buscan formas prácticas de aplicarla en sus operaciones principales para obtener resultados empresariales cuantificables y crear nuevos modelos comerciales", señaló el vicepresidente sénior global de IBM Consulting, Andy Baldwin.

Los sectores que se quieren impulsar gracias al acuerdo llevado a cabo, con soluciones específicas, son los servicios financieros, la administración pública, las telecomunicaciones y el comercio minorista, además de departamentos clave como las finanzas, las compras, las operaciones de atención al cliente y los recursos humanos.

Esta colaboración permitirá desplegar el modelo de vanguardia GPT-5.6 y productos como Codex y ChatGPT Work en IBM Consulting Advantage, dedicada a dar servicios de consultoría a los clientes con agentes de IA, recursos sectoriales y capacidades de ciberseguridad.

Para poner en marcha esta alianza, IBM desplegará equipos de campo con consultores e ingenieros especializados para trabajar directamente con los clientes, al tiempo que creará una unidad dedicada a OpenAI con miles de profesionales que obtendrán certificaciones de nivel experto a través del marco de la red de socios del laboratorio de IA.

"El reto no es el acceso a las tecnologías de IA, sino integrarlas de forma segura y a gran escala en entornos empresariales complejos y flujos de trabajo", recalcó Baldwin sobre la solución que ofrece IBM Consulting para que los clientes aceleren implementaciones seguras.

Para ayudar a las organizaciones en la adopción a gran escala de la IA, la colaboración se centra en tres áreas clave. La primera es transformar operaciones heredadas en flujos de trabajo listos para la IA con IBM Consulting Advantage y las herramientas de IA de OpenAI.

La segunda área clave es la modernización de aplicaciones y desarrollo de productos. Aquí, OpenAI Codex y ChatGPT Work entran en juego junto a la experiencia de IBM en los sectores para ayudar a simplificar los procesos de ingeniería y agilizar la entrega de nuevos productos y servicios.

Por último, tras la participación de IBM en el Programa OpenAI Daybreak Cyber Partner, tanto OpenAI como IBM refuerzan su alianza para proteger a las empresas frente a ciberamenazas avanzadas de IA gracias a la integración de IBM Autonomous Security, un sistema de agentes para respuesta coordinada en tiempo real.

"Las organizaciones que están avanzando en el ámbito de la IA son aquellas que la están convirtiendo en un elemento de confianza dentro de su modelo de negocio. IBM Consulting y OpenAI están ayudando a las organizaciones a dar ese paso, combinando su amplia experiencia en transformación para implementar una IA segura, operativa y alineada con las prioridades reales del negocio", afirmó la directora de ingresos de OpenAI, Denise Dresser.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos