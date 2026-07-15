Ius+Aequitas Trial Lawyers incorpora a Alicia Agüero como Of Counsel reforzando su práctica de acciones colectivas y consumo

Una firma líder en la resolución de disputas, con 21 años de trayectoria, reconocida por los principales directorios jurídicos internacionales por su experiencia en litigación, arbitraje, derecho penal económico y reestructuraciones.

Con este nombramiento, Ius+Aequitas refuerza además su tradicional vinculación con la universidad y la excelencia académica como elemento diferenciador de su práctica jurídica.

Ius+Aequitas Trial Lawyers ha incorporado como Of Counsel a Alicia Agüero, doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidenta de los Colegios Arbitrales de Consumo de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de reforzar su práctica de litigación, acciones colectivas, consumo y métodos alternativos de resolución de controversias (ADR).

La incorporación de Agüero responde a la apuesta del despacho por consolidar un área estrechamente vinculada a su identidad y a su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores. Como despacho certificado B Corp, Ius+Aequitas mantiene una trayectoria especialmente orientada a la defensa del interés colectivo y al desarrollo de litigios de alto impacto social, ámbito en el que la nueva Of Counsel aportará su reconocida experiencia académica e institucional.

“Las acciones colectivas constituyen una de las herramientas más eficaces para garantizar el acceso a la justicia y equilibrar la posición de los consumidores. Son un instrumento de democracia que da efectividad al mandato del artículo 51 de la Constitución Española de proteger de forma efectiva los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. La incorporación de Alicia Agüero, que ha dedicado su trayectoria académica e institucional al estudio del Derecho de Consumo y conoce en profundidad la complejidad de este ámbito, supone un enorme valor añadido para el despacho. Su perfil encaja plenamente con nuestra forma de entender la abogacía y con los valores que inspiran a Ius+Aequitas como firma certificada B Corp”, asegura, Eliseo M. Martínez, socio director de Ius+Aequitas Trial Lawyers.

Especialista en Derecho Civil y Derecho de Consumo, Alicia Agüero es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha. Compatibiliza su actividad académica con una intensa labor institucional como presidenta de los Colegios Arbitrales de Consumo de la Comunidad de Madrid, lo que le ha permitido desarrollar una amplia experiencia en resolución extrajudicial de conflictos y en el diseño e interpretación de la normativa de protección de consumidores.

Excelencia académica

Siguiendo su línea de vinculación con el ámbito académico, el despacho amplía su equipo de Of Counsel, del que ya forma parte José Ángel Torres Lana, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y Of Counsel de las áreas de Litigación Civil y ADR y Ana Isabel Serrano, Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Of Counsel del área en Litigación Penal.

"Me incorporo a Ius+Aequitas Trial Lawyers con mucha ilusión y con el propósito de aportar en un momento en el que la litigación en materia de consumo, contratación y mercados financieros afronta importantes desafíos. Espero contribuir, desde mi experiencia académica e investigadora, al desarrollo de soluciones jurídicas sólidas e innovadoras que aporten valor a los clientes de la firma", afirma Alicia Agüero Ortiz, of counsel en Ius+Aequitas Trial Lawyers.

La llegada de Alicia Agüero permitirá seguir impulsando el desarrollo de las áreas de acciones colectivas y consumo, en un momento de creciente complejidad regulatoria y de incremento de la litigación en defensa de los derechos de los consumidores, consolidando el posicionamiento de Ius+Aequitas como firma especializada en litigación estratégica y resolución de controversias.

Ius+Aequitas ha participado en algunos de los procedimientos más relevantes del mercado español y cuenta con una sólida práctica en la gestión de conflictos complejos de carácter nacional e internacional.

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