José Luis Pérez-Campoamor, nuevo socio del área de Regulatorio, Administrativo y Competencia en KPMG Abogados

Nuevo nombramiento en KPMG Abogados que refuerza el área de derecho administrativo y sectores regulados.

En materia docente ha colaborado en cursos de postgrado con diversas instituciones tanto públicas como privadas, como la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), la Universidad Carlos III, el Club de la Energía, la Universidad Autónoma y ESADE.

KPMG Abogados acaba de anunciar la incorporación de José Luis Pérez-Campoamor como nuevo socio del área de Regulatorio, Administrativo y Competencia, impulsando su posicionamiento como firma de referencia en el asesoramiento en el ámbito del derecho administrativo y sectores regulados.

José Luis Pérez-Campoamor cuenta con una sólida trayectoria profesional de más de 20 años, asesorando en materia de derecho administrativo, con especial foco en operaciones de M&A y financiación en sectores regulados como energía, infraestructuras, defensa, transporte, telecomunicaciones y medio ambiente, entre otros.

Derecho administrativo

Procedente de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, donde ejercía como counsel en el departamento de Derecho Público y Sectores Regulados, ha desarrollado su carrera también en firmas internacionales como Allen & Overy y Clifford Chance, combinando su experiencia en el ámbito del asesoramiento consultivo con la dirección letrada en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos.

A lo largo de su carrera, ha participado en asuntos de gran complejidad, asesorando a algunos de los principales operadores del mercado en cuestiones regulatorias, contratación pública y asistiéndoles en litigios contencioso-administrativos. Asimismo, cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas en proyectos normativos, operaciones corporativas y procedimientos sancionadores, combinando una elevada capacidad técnica con un enfoque práctico orientado a negocio

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y ha completado formación de especialización en materia de contratación administrativa, colaboración público-privada y medio ambiente, habiendo realizado asimismo cursos de doctorado en Derecho Público.

En palabras de Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados, “José Luis aporta una experiencia especialmente valiosa en entornos regulatorios de alta complejidad, donde los aspectos jurídicos y estratégicos están cada vez más interrelacionados. Su llegada refuerza nuestra capacidad para abordar este tipo de desafíos con una aproximación integral”.

Con esta incorporación, KPMG Abogados continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación en áreas clave, reforzando su propuesta de valor para acompañar a sus clientes en entornos regulatorios complejos y altamente especializados.

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