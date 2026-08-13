Justicia incorpora soluciones de inteligencia artificial y robotización

Los proyectos ya desarrollados automatizan tareas repetitivas, agilizan la tramitación de procedimientos y permiten a los profesionales dedicar más tiempo a funciones de mayor valor añadido.

El Ministerio El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial y robotización que están mejorando el funcionamiento de los órganos judiciales.

Estas tecnologías están transformando el funcionamiento diario de los juzgados al automatizar tareas repetitivas y de escaso valor añadido, permitiendo que jueces, fiscales, letrados y demás profesionales puedan dedicar más tiempo a aquellas funciones que requieren criterio jurídico y atención personalizada.

Uno de los proyectos más avanzados automatiza parte de la tramitación de los procedimientos judiciales utilizados para reclamación de deudas. Gracias a esta tecnología, el sistema ya ha automatizado 350.000 tareas administrativas, ha ayudado a gestionar procedimientos por un importe superior a 700 millones de euros y ha generado automáticamente miles de documentos necesarios para su tramitación.

Ahorro de horas de trabajo administrativo

Asimismo, el proyecto ha ahorrado 41.000 horas de trabajo administrativo. En Murcia, donde esta solución ya se encuentra implantada, la duración media de los procedimientos monitorios se ha reducido en 161 días, un avance que ha sido reconocido por uno de los XIII Premios a la Calidad de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial en la categoría de Justicia más transparente.

La inteligencia artificial también está mejorando otros ámbitos de la Administración de Justicia. Actualmente, el ministerio dispone de herramientas capaces de clasificar automáticamente documentos judiciales, extraer la información más relevante de los expedientes, generar resúmenes, anonimizar datos personales para proteger la privacidad, textualizar grabaciones de audio o vídeo o facilitar traducciones automáticas durante la atención a la ciudadanía.

La estrategia también persigue hacer la justicia más accesible para todas las personas. Entre las iniciativas en marcha destaca el proyecto LISA, desarrollado junto con la Fundación ONCE, que facilita la comunicación entre personas sordas y la Administración de Justicia mediante tecnologías de reconocimiento e interpretación automática de lengua de signos. A esta iniciativa se suman soluciones de traducción automática en tiempo real que ayudan a eliminar las barreras idiomáticas durante la atención presencial.

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