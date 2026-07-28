La AEPD convoca los ‘Premios Protección de Datos 2026’ para reconocer el compromiso en la promoción y difusión de este derecho

Estos premios reconocen el compromiso tanto de personas como de proyectos conjuntos, y de organismos públicos y empresas.

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo 15 de octubre.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha convocado los ‘Premios Protección de Datos Personales 2026’, que incluyen las siguientes categorías: Investigación en Ciencias Puras y Aplicadas en Protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’; Protección de datos personales de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital; Comunicación; Formación, educación y concienciación en protección de datos; Buenas prácticas de cumplimiento normativo y de responsabilidad social en el tratamiento de datos; Investigación jurídica en protección de datos personales ‘Emilio Aced’; Difusión del derecho fundamental a la protección de datos personales en redes sociales; Labor de la persona Delegada de Protección de Datos, y Privacidad y Protección de Datos en Iberoamérica.

La Agencia quiere reconocer con estas nueve categorías el trabajo realizado para difundir este derecho fundamental en ámbitos como el educativo; empresarial; la investigación científico-técnica; las personas delegadas de protección de datos; iberoamericano; las redes sociales; el realizado por Administraciones Públicas, los medios de comunicación y el de la protección de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital.

El Premio de Investigación en Ciencias Puras y Aplicadas en Protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’, dotado con 3.000 euros, tiene por objeto premiar trabajos y proyectos de protección de datos realizados en el contexto de la investigación en ciencias puras y aplicadas y en ámbitos científico técnicos o tecnológicos, con un enfoque práctico, en los que se estudie la aplicación de los principios de protección de datos en procesos, sistemas o desarrollos científico-técnicos, con el fin de garantizar los derechos y libertades de las personas, y no trabajos predominantemente jurídicos, doctrinales o propios de las ciencias sociales. El jurado podrá, asimismo, proponer la concesión de un accésit dotado con 1.500 euros.

En esta edición se considerarán de mayor interés aquellas actividades relativas a la aplicación de la responsabilidad proactiva establecida en el RGPD y la gestión de los riesgos para los derechos y libertades en soluciones relativas a tecnologías disruptivas, aquellas que traten sobre categorías especiales de datos, tratamientos considerados de alto riesgo o que afecten a una parte significativa de la sociedad o grupos más expuestos como menores, personas con discapacidad o personas en situaciones de violencia de género u otras situaciones de acoso.

El Premio a la Protección de datos personales de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital está orientado a reconocer una actividad, producto o servicio del ámbito público o privado que tenga como características la originalidad, creatividad, innovación y el impacto social en relación con la protección de datos y la garantía de los derechos y libertades de las personas de colectivos en situación de vulnerabilidad, así como en la prevención y lucha contra la violencia digital.

Se considerarán de especial interés aquellas actuaciones que, entre otras, fomenten la prevención, educación y sensibilización sobre los riesgos de la exposición digital y el tratamiento inadecuado de datos personales, o las que desarrollen herramientas tecnológicas accesibles o protocolos de actuación que contribuyan a la protección efectiva de las víctimas o personas vulnerables en el entorno digital.

El premio consistirá en una dotación económica de 3.000 euros (1.500 para el accésit) si el proyecto ganador corresponde a una persona física o entidad privada.

El Premio Comunicación de Protección de Datos, que incluye una dotación de 3.000 euros, tiene por objeto reconocer los trabajos periodísticos de medios de comunicación que supongan una aportación destacada a la difusión y promoción de los principios de protección de datos entre los ciudadanos y/o fomenten la concienciación de quienes manejan información personal.

Podrán optar al mismo los trabajos individuales difundidos en un medio de comunicación −como un editorial, noticia, reportaje, o programa de radio o televisión− o los proyectos periodísticos y campañas audiovisuales que definan un compromiso editorial con la promoción de la protección de datos. Las candidaturas podrán ser presentadas tanto por periodistas (por sus trabajos publicados en un medio de comunicación) o por el medio de comunicación, incluyendo los blogs integrados en los mismos, como una campaña global. Los trabajos y acciones presentadas deben haberse difundido entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026.

En esta edición se priorizarán los trabajos que hayan contribuido a difundir en mayor medida la protección de datos desde un plano social, y especialmente aquellos que aborden la expansión de tecnologías innovadoras o disruptivas y su relación con la protección de datos y las iniciativas lanzadas por la AEPD.

El Premio a la Formación, educación y concienciación en protección de datos tiene por objeto premiar las iniciativas que promuevan el conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos entre el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidades y centros educativos que impartan enseñanzas regladas no universitarias, y cuyos proyectos contribuyan a concienciar al alumnado sobre el valor de la privacidad y el uso responsable de la información personal en el ámbito digital y, en especial, en el uso de la inteligencia artificial. El galardón se convoca en dos modalidades (ambas incluyen una dotación económica de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros):

El Premio a las Buenas prácticas de cumplimiento normativo y de responsabilidad social en el tratamiento de datos reconoce la proactividad, las buenas prácticas y la incorporación voluntaria de mecanismos éticos y de responsabilidad institucional en el tratamiento de datos personales. Se tendrán en cuenta las estructuras de gobernanza, auditorías internas, canales participativos y estrategias organizativas que refuercen la protección de los derechos. El premio, que consiste en una mención honorífica, se convoca en dos modalidades:

Buenas prácticas puestas en marcha por empresas, asociaciones y fundaciones del sector privado. Buenas prácticas de instituciones, entidades, organismos, órganos y departamentos del sector público.

El Premio de Investigación jurídica en protección de datos personales ‘Emilio Aced’que incluye un premio de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, reconoce trabajos de investigación jurídica en materia de protección de datos y privacidad según su calidad técnico-jurídica, contribución doctrinal y práctica, así como por la difusión de aspectos relevantes del derecho a la protección de datos personales.

Podrán optar a este galardón investigadores/as individuales, grupos de investigación o universidades e instituciones que promuevan o financien estudios jurídicos en materia de derecho sobre la protección de datos personales. El premio está orientado a trabajos de investigación jurídica realizados en España o en Iberoamérica que contribuyan de forma significativa al desarrollo del conocimiento sobre privacidad y protección de datos.

El Premio a la difusión del derecho fundamental a la protección de datos en redes sociales, con un premio de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, reconoce aquellos perfiles en redes sociales que se hayan caracterizado por el firme compromiso en la promoción y difusión del derecho a la protección de datos.

En esta edición se priorizarán aquellos que hayan contribuido a difundir en mayor medida la protección de datos desde un plano social ‒tanto entre la ciudadanía para que conozca sus derechos y cómo ejercerlos, como entre aquellos que tratan datos, de forma que conozcan cuáles son sus obligaciones y responsabilidades‒ y los que hayan fomentado el conocimiento de las iniciativas y acciones lanzadas por la AEPD.

El Premio a la labor de las personas Delegadas de Protección de Datos, tiene por objeto reconocer proyectos o actuaciones desarrolladas en el marco de las funciones propias del DPD que supongan una aportación innovadora en la promoción y supervisión efectiva del cumplimiento normativo en protección de datos; el fomento de la cultura de privacidad en las organizaciones; la formación del personal o el impulso de la participación de la comunidad de profesionales y la difusión de buenas prácticas en el ámbito profesional.

Ese premio se dirige a destacar proyectos concretos o conjuntos de actuaciones impulsadas bajo el liderazgo de la persona que ejerza como DPD, valorando especialmente su carácter innovador, su impacto contrastable y su posible transferibilidad a otras entidades.

Finalmente, el Premio de privacidad y protección de datos en Iberoamérica, dotado con 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, pretende reconocer y fomentar la cooperación científica, técnica e institucional sobre protección de datos en el espacio iberoamericano.

El jurado tendrá en cuenta investigaciones relevantes en el ámbito jurídico realizadas en países de Iberoamérica que supongan una aportación significativa al conocimiento o la práctica de la protección de datos; proyectos de carácter público o privado que tengan conexión con la labor de la Agencia o con acciones conjuntas en el marco de la Red Iberoamericana de Protección de Datos; conjuntos de actuaciones destacadas de investigadores, profesionales o instituciones, y documentos técnicos, guías, protocolos, observatorios o herramientas prácticas que hayan contribuido a la cultura de privacidad o al ejercicio efectivo de los derechos en Iberoamérica.

Podrán optar al premio investigadores individuales, grupos de investigación, universidades, instituciones públicas, autoridades de protección de datos, organizaciones internacionales, empresas y entidades privadas con sede o actividad principal en países de Iberoamérica.

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