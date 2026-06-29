Agilizar el acceso a suelo facilitaría la construcción de viviendas libres y protegidas, contribuyendo a aliviar el problema de acceso a vivienda

El estudio plantea abreviar procesos, simplificar y coordinar la regulación y flexibilizar el planeamiento, manteniendo las garantías necesarias.

La CNMC ha analizado la regulación y el funcionamiento del proceso urbanístico que permite transformar suelo para construir nuevas viviendas, tanto libres como protegidas y sociales. El estudio examina todas las fases del proceso, desde el planeamiento hasta la edificación.

El precio y la disponibilidad de vivienda dependen de muchos factores, pero uno de los más relevantes es la disponibilidad de suelo. El suelo puede representar hasta un 45 % del precio final de una vivienda, por lo que mejorar la eficiencia de los procesos urbanísticos puede contribuir a reducir costes, acortar plazos y ampliar la oferta, mejorando el acceso a la vivienda, tanto libre como social, en beneficio de los ciudadanos.

Trabas burocráticas y regulatorias

España cuenta con una de las regulaciones de uso del suelo más restrictivas del entorno OCDE. En particular, el proceso urbanístico tiene una complejidad excesiva, inconsistencia e inseguridad jurídica, rigidez desproporcionada o excesiva lentitud administrativa.

En la fase de planeamiento, la delimitación detallada del suelo urbanizable y de sus usos puede reducir la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda de vivienda o en otras actividades económicas.

Además, la nulidad de los planes y la rigidez para modificarlos pueden retrasar o bloquear nuevos desarrollos. Además, los instrumentos de planeamiento son complejos, cargados de trámites y documentos que en ocasiones pueden resultar redundantes o innecesarios.

La CNMC también identifica dificultades en la fase de urbanización, donde la acumulación de trámites técnicos y administrativos puede alargar los plazos y encarecer los proyectos. En la fase de edificación, la multiplicidad de controles y exigencias administrativas puede demorar la concesión de licencias y retrasar el inicio de nuevas construcciones.

Por último, el estudio advierte de que la normativa sectorial —ambiental, patrimonial, de infraestructuras u otras— tiene un peso creciente en los procesos urbanísticos. Aunque estos controles responden a objetivos legítimos, su falta de coordinación o proporcionalidad puede generar duplicidades, contradicciones y nuevos retrasos.

Recomendaciones para mejorar el acceso a suelo para vivienda

Para lograr un mejor funcionamiento del urbanismo en España, que permita ampliar la disponibilidad de suelo y de vivienda, la CNMC propone una serie de recomendaciones:

1. Promover una mayor racionalización y coordinación regulatoria:

- Simplificar y consolidar la normativa urbanística, y mejorar su digitalización y accesibilidad.

- Promover una gobernanza regulatoria más cohesionada y coordinada, y una mayor ordenación supramunicipal del territorio.

2. Flexibilizar el planeamiento urbanístico:

- Revisar la clasificación del suelo no protegido.

- Ampliar los posibles usos del suelo.

- Reducir el impacto de los planes urbanísticos sobre la competencia en otros mercados.

3. Reconocer un régimen propio y más flexible a los instrumentos urbanísticos:

- Limitar la nulidad total del planeamiento.

- Agilizar la tramitación de revisiones y modificaciones puntuales.

- Impulsar instrumentos de urgencia para vivienda, incluyendo en particular la vivienda protegida.

4. Reducir la complejidad de los instrumentos de planeamiento y de sus procesos de elaboración, tramitación y aprobación:

- Reducir el número de instrumentos de planeamiento y la carga de contenido de los Planes Generales.

- Racionalizar la elaboración y aprobación de estos instrumentos.

5. Simplificar y flexibilizar la gestión urbanística:

- Permitir actuaciones más flexibles a nivel administrativo, procedimental y técnico.

- Establecer un sistema reglado para la elección de sistemas de gestión y reforzar los mecanismos frente a bloqueos.

6. Facilitar la edificación:

- Agilizar licencias e impulsar declaraciones responsables.

- Adecuar los requisitos y cargas edificatorias.

- Evitar riesgos de posibles duplicidades y de falta de coordinación entre controles.

7. Mejorar el funcionamiento de los informes sectoriales:

- Clarificar el ámbito de los informes, aparte de evitar duplicidades y contradicciones.

- Sustituir silencios administrativos negativos por positivos.

- Justificar la necesidad de todos los informes y mejorar su proporcionalidad.

- Mejorar la coordinación normativa en temas sectoriales, y la integración de las evaluaciones ambientales en el urbanismo.

8. Asegurar criterios de eficiencia en la intervención de las AAPP en el suelo, mejorando su predictibilidad y la transparencia:

- Reforzar la predictibilidad y la transparencia de la intervención administrativa, así como el control y la legitimidad de los convenios urbanísticos.

- Revisar los instrumentos de intervención en el ámbito del suelo.

9. Dotar adecuadamente a los organismos públicos encargados del proceso urbanístico y acudir al asesoramiento de la CNMC.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos