González ha informado a la ministra sobre los encuentros y el trabajo de asociaciones, colectivos, sindicato y Abogacía Española para avanzar en propuestas sobre el desarrollo reglamentario de la Pasarela al RETA

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el vicepresidente de la Comisión de Previsión Social y decano del Col·legi d'Advocats de Girona, Albert Sierra, se han reunido con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, para continuar avanzando en el desarrollo reglamentario de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

González ha aprovechado el encuentro para compartir con la ministra las principales inquietudes y cuestiones planteadas por las asociaciones, colectivos, sindicatos y representantes de mutualistas durante la reunión celebrada el pasado 3 de septiembre en la sede de Abogacía Española, así como los próximos pasos acordados.

Salvador González, presidente del CGAE ha incidido en que “Los mutualistas llevan demasiado tiempo esperando una solución y ahora es fundamental que el desarrollo del reglamento esté a la altura de sus necesidades. La aprobación de la ley ha sido un paso fundamental, pero nuestro objetivo ahora es que la Pasarela pueda convertirse cuanto antes en una realidad y que el reglamento aporte certezas y seguridad jurídica a los afectados”.

La Abogacía Española ha solicitado que la tramitación del reglamento sea declarada urgente y que su desarrollo tenga un carácter eminentemente técnico, con el objetivo de avanzar lo antes posible en una regulación que dé respuesta a las cuestiones pendientes en relación con la Pasarela al RETA. Durante el encuentro, Saiz se ha comprometido a solicitar al Consejo de ministros la tramitación urgente del reglamento de la Pasarela, uno de los temas clave planteados en la última reunión del presidente con los mutualistas, ya que es fundamental alcanzar una solución adecuada y urgente para miles de afectados.

Al finalizar el encuentro, Saiz y González han acordado mantener una nueva reunión antes de que finalice el mes de septiembre, con la voluntad de seguir colaborando.

Las inquietudes de los mutualistas llegan al Ministerio

El encuentro de este miércoles se produce apenas unos días después de que Abogacía Española reuniera en su sede a representantes de DEFENDA, ANAMA, Plataforma Pasarela al RETA, J2, sindicato VENIA, Mutualistas sin Pensiones, ALA, Mutualistas por el Futuro, ALTODO, Movimiento J2 y Mutualistas Obligatorios y Complementarios.

La cita del 3 de septiembre permitió escuchar las distintas posiciones ante una fase decisiva para la aplicación de la nueva ley y poner en común las cuestiones que preocupan a los mutualistas de cara a su desarrollo reglamentario. Consejo y colectivos coincidieron en la urgencia de avanzar con la máxima celeridad y cumplir el plazo de tres meses establecido por la ley.

Como siguiente paso, se acordó elaborar propuestas sobre el desarrollo reglamentario de la Pasarela, concretar las principales cuestiones que deberá abordar el reglamento e identificar puntos compartidos entre los profesionales afectados.

Abogacía Española asumió además el compromiso de trasladar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las inquietudes y planteamientos recogidos, así como los próximos pasos acordados. Un compromiso que Salvador González ha trasladado este miércoles a Elma Saiz, dando continuidad al diálogo abierto con los colectivos y con el Ministerio.

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