La presentación será el 30 de junio a las 10:30h en la sede de Abogacía Española.

La obra ofrece una visión práctica para integrar la IA en el trabajo jurídico, mejorando la toma de decisiones con rigor y seguridad.

El próximo 30 de junio, de 10:30 a 11:30 horas, tendrá lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos, 13 de Madrid), la presentación de "Desmitificando la Inteligencia Artificial (Un enfoque sencillo y práctico para los abogados)", de la abogada Rocío Ramírez.

El acto contará con la participación de Salvador González, presidente de Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Juan Pujol, presidente de Lefebvre y Moisés Barrio Andrés, director de la colección en la que se incluye esta publicación.

Conceptos y ejemplos prácticos

La obra que forma parte de la colección Derecho e Inteligencia Artificial de Lefebvre, tiene como objetivo explicar la inteligencia artificial de forma clara y accesible para profesionales del Derecho sin conocimientos técnicos previos. Para ello, vincula los principales conceptos relacionados con esta tecnología a ejemplos jurídicos y a tareas habituales desarrolladas en los despachos profesionales.

Este título aborda cuestiones vinculadas a los riesgos, la ética, las garantías y el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Asimismo, pretende ofrecer criterios para diferenciar entre las expectativas generadas en torno a estas herramientas y su aplicación práctica en el ejercicio profesional.

El enfoque de la obra trata de facilitar la comprensión de la inteligencia artificial desde una óptica jurídica, alejándose de planteamientos de carácter comercial.

Entre los aspectos analizados figura la integración de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo jurídico con el propósito de mejorar la eficiencia, la calidad del servicio y los procesos de toma de decisiones, manteniendo criterios de rigor y seguridad profesional.

La publicación se dirige principalmente a abogados y otros profesionales del sector jurídico interesados en comprender el funcionamiento y las implicaciones de la inteligencia artificial en el ejercicio de la profesión.

Lugar: Consejo General de la Abogacía Española - Pº Recoletos, 13, Madrid, 28004, España

Consejo General de la Abogacía Española - Pº Recoletos, 13, Madrid, 28004, España Fecha y horario: 30 junio 2026 - 10:30h a 11:30h

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