La Seguridad Social suma más de 350.000 afiliados extranjeros en un año y supera los 3,4 millones en junio

A 30 de junio, ya había 160.000 afiliados a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización. Hostelería, Comercio Actividades Administrativas y Construcción concentran el mayor número de altas.

Los cotizantes de otros países ya suponen más del 15,4% del total de afiliados a la Seguridad Social.

La Seguridad Social ha vuelto a registrar un nivel máximo de afiliados extranjeros tanto en términos de afiliación media, como desestacionalizada. En concreto, hay 3.446.178 afiliados de media en junio, lo que suponen 86.630 ocupados más que en el mes anterior y 350.163 más que hace un año. Este dato sitúa la variación interanual en un 11,31%, cuando el conjunto de la afiliación ha crecido un 2,8%.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.329.979 afiliados extranjeros, tras sumar 330.754 en los últimos doce meses.

“La afiliación extranjera sostiene sectores estratégicos como los cuidados, la agricultura, la construcción, la hostelería, el transporte o la sanidad y lo vemos en los datos de afiliación por sectores”, explica la ministra Elma Saiz.

En conjunto, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 980.000 ocupados desde junio de 2022. De hecho, el 44,5% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Si bien la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social muestra un gran dinamismo en el primer semestre del año, el ritmo de aumento se ha ido acelerando desde finales del mes de abril, cuando se puso en marcha el proceso de regularización de personas extranjeras.

A 30 de junio, ya había 159.097 afiliados a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización, la inmensa mayoría, un 83,4%, en el Régimen General de la Seguridad Social. Además, el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las nuevas altas (77,3%).

Por tipo de actividad, estas nuevas altas que se producen en el marco de la regularización se concentran en: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

Afiliación media

De los 3.446.178 afiliados extranjeros, cerca de 2 millones son hombres (1.965.796), mientras que el número de mujeres se acerca a los 1,5 millones (1.480.382). La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43% del total de trabajadores foráneos.

El 28,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera ya los 422.000 cotizantes (422.347). Le sigue Rumanía (353.974), Colombia (316.460), Venezuela (239.892), Italia (223.500), China (133.098), Perú (122.633) y Ucrania (84.020).

“Vemos que su presencia se diversifica y crece cada vez más en todos los sectores” explica la ministra. “Están muy presentes en aquellos de alto valor añadido como Telecomunicaciones, Programación e Informática, en el que suponen ya más de un 14% del conjunto de afiliados del Régimen General”.

Sectores de los trabajadores por cuenta ajena

Si en el conjunto de la afiliación representan un 15,4% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En Hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en Agricultura, el 28,9%; en Construcción suponen el 25,9%; en Actividades Administrativas, el 18,6% y en Transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el Agrario, el 41,7%.

Además, es preciso resaltar el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 87,8% del total. Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (41,1%) el dato resulta aún más llamativo.

En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 12,2% mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 12,3%.

% s/ total contratos. Régimen General. Datos sin ajustar.

Emprendimiento en sectores de alta cualificación

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa en por encima de los 525.000 (525.478), lo que supone un 7,9% más que hace un año.

Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan el 32,7% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres emprendedores. También es muy importante su representación en otras actividades, como Actividades de los hogares (27,5%), Hostelería (25,5%), Actividades Administrativas (18,9%) Actividades Inmobiliarias (18,4%) y Construcción (18,3%).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos