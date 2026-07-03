El informe de los graduados sociales concluye que el absentismo debe abordarse como un reto técnico, integral y preventivo

El Consejo General de Graduados Sociales de España sitúa la tasa equivalente de absentismo en el 5,21% en 2025 y subraya que el fenómeno ha dejado de ser coyuntural para convertirse en una tendencia estructural impulsada, principalmente, por el incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Así lo ponen de manifiesto los graduados sociales, a través de la Fundación Justicia Social, en el informe 'Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad', en el que se analiza la evolución reciente del absentismo laboral en España y su impacto sobre la productividad, la organización empresarial y la sostenibilidad del sistema público.

Según el estudio, el porcentaje de bajas sobre trabajadores protegidos en el Régimen General pasó del 3,41% en 2019 al 5,81% en 2025, lo que supone un incremento del 70,43%. Asimismo, los procesos iniciados crecieron un 14,4%, hasta alcanzar 926.394 en 2025, mientras que los procesos activos superaron los 1,24 millones al cierre del ejercicio.

La incidencia mensual media se situó en 40,89 procesos por cada mil trabajadores, una cifra que refleja la intensidad del fenómeno y su peso creciente en la organización del trabajo.

Envejecimiento de la población y saturación de la atención primaria

El informe identifica como uno de los factores de mayor peso el envejecimiento de la población trabajadora, con un aumento de 1,5 millones de afiliados de entre 50 y 64 años entre 2019 y 2025, y un crecimiento del 160,35% en el grupo de mayores de 64 años. También señala el impacto de los cambios normativos e institucionales, la digitalización de las bajas, la ampliación de permisos de conciliación y la saturación de la atención primaria, con esperas medias de 17,5 días.

A ello se suma la generalización de complementos convencionales de incapacidad temporal que, en algunos sectores, alcanzan el 100% del salario real desde el primer día o desde la primera baja del año.

El documento destaca que entre el 65% y el 70% del absentismo estructural se concentra en tres grandes grupos de patologías: osteomusculares, trastornos mentales y neoplásicas. En particular, las patologías osteomusculares representan el 45,5% del total de personas en baja, mientras que la salud mental y los riesgos psicosociales suponen el 20,3%.

Costes para las empresas y las administraciones públicas

El informe subraya que el absentismo genera costes directos e indirectos para las empresas, con especial impacto en las pymes, donde una o dos bajas simultáneas pueden comprometer la actividad diaria.

En el ámbito público, el informe recoge que el gasto en incapacidad temporal alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024 y que la Seguridad Social arrastra un patrimonio neto negativo de 106.138,7 millones de euros.

El estudio plantea que la respuesta no debe centrarse en recortar prestaciones, sino en mejorar el control, la reincorporación y la prevención. Entre las líneas de actuación propuestas, figuran los modelos de reincorporación progresiva tras bajas de larga duración, la coordinación entre INSS, servicios públicos de salud, mutuas y prevención empresarial, y el refuerzo de políticas de prevención con enfoque de edad.

El informe de los graduados sociales concluye que el absentismo debe abordarse como un reto técnico, integral y preventivo, alejándolo de la confrontación entre fraude y recorte de derechos.

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