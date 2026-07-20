Las agencias de suscripción españolas crecen pese a un marco que limita su expansión europea

El mapa señala las restricciones que afrontan los operadores españoles para extender su actividad a otros Estados miembros.

El primer mapa regulatorio europeo para MGA, elaborado por Clyde & Co junto a FASE, analiza las diferencias entre siete mercados.

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Expansión internacional

El mercado de las agencias de suscripción continúa creciendo en España, impulsado por la flexibilidad de una figura que permite a las entidades aseguradoras ampliar su actividad, acceder a segmentos especializados y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, su expansión internacional se enfrenta a una limitación relevante: la autorización concedida en España no incorpora un mecanismo propio de pasaporte europeo.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del primer mapa regulatorio europeo interactivo para Managing General Agents (MGA), desarrollado por Clyde & Co y FASE —la federación paneuropea que representa a estas entidades— con el objetivo de aportar análisis y conocimiento técnico para la gestión de las obligaciones regulatorias en los distintos mercados europeos.

Mercados europeos

La herramienta analiza la regulación aplicable en Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, España, Italia y Polonia y ofrece una visión, país por país, de los supervisores, los requisitos y las principales particularidades que deben tener en cuenta los MGA cuando operan en distintos mercados europeos. El mapa, disponible para miembros de FASE, reúne el análisis de los equipos de Clyde & Co en esas jurisdicciones para ayudar a identificar las diferencias nacionales que pueden condicionar la implantación, el crecimiento o la revisión de estructuras existentes.

En España, los MGA se articulan jurídicamente mediante la figura de las agencias de suscripción, entidades mercantiles autorizadas para suscribir riesgos en nombre y por cuenta de las entidades aseguradoras en virtud del correspondiente contrato de apoderamiento. Dicho contrato constituye la pieza central de su operativa mercantil, al delimitar el alcance de las facultades conferidas —ramos, productos, límites de capacidad, criterios de suscripción, procedimientos de control, obligaciones de información, régimen económico y responsabilidades frente a la aseguradora—.

El ejercicio de esta actividad requiere la autorización previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y debe desarrollarse dentro de los límites de las facultades expresamente conferidas por la aseguradora. Aunque su función característica es la suscripción de riesgos, el apoderamiento puede comprender otras actuaciones vinculadas a la gestión del negocio asegurador, como el diseño de productos, la emisión de pólizas o la tramitación de siniestros.

Esta amplitud de funciones obliga a delimitar con precisión las facultades otorgadas, los mecanismos de control y las responsabilidades asumidas por cada parte. La agencia de suscripción actúa como representante de la entidad aseguradora y no como intermediario o distribuidor de seguros, una diferencia que determina tanto su encaje regulatorio como sus posibilidades de operar fuera de España.

A diferencia de los distribuidores de seguros, las agencias de suscripción autorizadas en España no pueden extender automáticamente su actividad a otros Estados miembros al amparo de su autorización nacional. Antes de iniciar un proyecto transfronterizo, deben analizar la estructura jurídica y operativa necesaria en cada mercado, así como el alcance concreto de las actividades que pretenden desarrollar.

Expansión internacional

Esta particularidad puede limitar su capacidad de expansión internacional y situarlas en una posición menos favorable respecto de operadores establecidos en otras jurisdicciones de la Unión Europea. Pese a ello, desde Clyde & Co apuntan que el mercado mantiene una trayectoria de crecimiento, favorecida por la utilidad de estas entidades para acceder a riesgos especializados y desarrollar nuevas líneas de negocio.

Cristina Pérez, socia de Clyde & Co en España y la persona encargada de analizar la situación regulatoria española para la elaboración del mapa, explica que “las agencias de suscripción se han consolidado como una figura útil para que las aseguradoras accedan a riesgos especializados y desarrollen nuevas oportunidades de negocio. Su flexibilidad, sin embargo, exige definir con precisión las facultades delegadas, la estructura y los mecanismos de control”.

Por su parte, Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde & Co en España, señalan: “El crecimiento de las agencias de suscripción demuestra que el mercado asegurador necesita estructuras capaces de responder a riesgos y segmentos cada vez más especializados. El reto consiste en que ese desarrollo vaya acompañado de un marco que aporte seguridad jurídica y no dificulte innecesariamente su expansión internacional”.

El lanzamiento del mapa forma parte de la colaboración de dos años firmada por Clyde & Co y FASE a principios de 2026 para analizar la evolución regulatoria de los MGA en Europa. El acuerdo también contempla la elaboración de un informe sobre las principales tendencias normativas y de mercado que afectan a la suscripción delegada en Europa continental, cuya publicación está prevista para 2027.

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