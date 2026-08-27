Las ciberestafas que ponen a prueba a los empleados en septiembre

España registró más de 122.000 incidentes de ciberseguridad en 2025, un 26% más, mientras el phishing superó los 25.000 casos, según datos de INCIBE.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó 122.223 incidentes de ciberseguridad en España durante 2025, un 26% más que el año anterior. El fraude online representó cuatro de cada diez incidentes, con 45.445 casos, un 19% más que en 2024, mientras que el phishing alcanzó los 25.133 casos. Además, se registraron 3.849 incidentes relacionados con el acceso o sustracción no autorizada de información digital o confidencial.

En el ámbito empresarial, los datos de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 reflejan también el peso de la ingeniería social. La suplantación de identidad por imitación representó el 18% de las consultas realizadas por empresas, seguida del phishing (12%) y el fraude del CEO (9%).

En este escenario, Qualiteasy Internet Solutions advierte que la vuelta de vacaciones es un momento especialmente indicado para revisar la protección digital de las organizaciones y reforzar la concienciación de sus empleados. Durante el verano, los dispositivos corporativos pueden haberse conectado a redes públicas, algunas actualizaciones pueden haber quedado pendientes y los trabajadores regresan con una elevada cantidad de comunicaciones por revisar.

“Los ciberdelincuentes no siempre necesitan superar grandes barreras tecnológicas. En muchas ocasiones buscan simplemente el momento adecuado para conseguir que una persona haga clic, introduzca una contraseña o autorice una transferencia. La vuelta de vacaciones reúne varios factores que pueden favorecer precisamente ese tipo de errores”, explica Ignasi Nogués, Chief Growth Officer de Qualiteasy Internet Solutions.

Extremar la precaución

Entre los riesgos más habituales, según Qualiteasy Internet Solutions, se encuentra el phishing escondido entre los correos acumulados. Una falsa notificación de Microsoft 365, un supuesto aviso bancario, un documento compartido o un mensaje de una empresa de mensajería pueden pasar más fácilmente desapercibidos cuando el empleado intenta vaciar rápidamente su bandeja de entrada.

Otro engaño habitual es el aviso de que ‘la contraseña ha caducado durante las vacaciones’. El mensaje dirige al usuario hacia una página que imita al servicio original para conseguir sus credenciales. También deben despertar sospechas los mensajes de WhatsApp del supuesto jefe que asegura haber ‘cambiado de número’ y termina solicitando una transferencia urgente, así como las facturas que aparentemente quedaron pendientes antes del verano.

Especialmente delicados son los cambios inesperados de cuentas bancarias de proveedores. Los fraudes conocidos como Business Email Compromise (BEC) pueden utilizar información real sobre proveedores, empleados o facturas anteriores para conseguir que una transferencia termine en una cuenta controlada por los atacantes.

A ellos se suman los falsos documentos compartidos que conducen a páginas fraudulentas de inicio de sesión y las solicitudes inesperadas de autenticación multifactor (MFA). En este último caso, Qualiteasy Internet Solutions recomienda no aprobar nunca una petición de acceso que el propio usuario no haya iniciado y comunicar inmediatamente el incidente al responsable correspondiente.

“Ante cualquier petición relacionada con dinero, contraseñas o información confidencial, invertir treinta segundos en comprobarla puede evitar un problema importante. Si existe un cambio de cuenta bancaria o una petición económica inesperada, lo recomendable es verificarla siempre mediante un segundo canal que ya conozcamos”, señala Ignasi Nogués.

Diez comprobaciones necesarias

Además de reforzar la atención de los empleados, Ignasi Nogués recomienda a las empresas realizar una pequeña puesta a punto de su ciberseguridad coincidiendo con la vuelta al trabajo. La primera medida es comprobar que ordenadores, smartphones, tablets, servidores, navegadores y aplicaciones corporativas están correctamente actualizados, incluidas las herramientas de seguridad.

También resulta conveniente revisar los accesos recientes a las cuentas corporativas para detectar ubicaciones desconocidas, nuevos dispositivos, intentos fallidos repetidos o inicios de sesión en horarios poco habituales. La compañía aconseja además verificar que la autenticación multifactor continúa activa, especialmente en el correo corporativo, Microsoft 365, Google Workspace, CRM, VPN, aplicaciones financieras y herramientas de administración. A ello se suma la revisión de las contraseñas y credenciales, evitando reutilizarlas entre servicios o compartirlas entre empleados y utilizando, siempre que sea posible, gestores de contraseñas.

Otro punto fundamental son las copias de seguridad. No basta con comprobar que se están realizando, sino que las empresas deberían verificar que contienen la información necesaria, están protegidas frente a modificaciones, conservan versiones anteriores y, sobre todo, pueden restaurarse correctamente. Los portátiles y smartphones corporativos que hayan viajado durante las vacaciones requieren también una atención especial después de haberse conectado potencialmente a redes WiFi de hoteles, aeropuertos, apartamentos turísticos, espacios de coworking o redes domésticas.

Septiembre puede aprovecharse igualmente para eliminar cuentas, aplicaciones y privilegios que ya no sean necesarios, revisar si permanecen activos usuarios de antiguos trabajadores y limitar los permisos de administrador. Qualiteasy Internet Solutions recomienda, además, comprobar si existen credenciales corporativas expuestas como consecuencia de filtraciones de datos, ya que pueden circular por Internet durante meses antes de ser utilizadas para intentar acceder a los sistemas de una organización.

Concienciación de los empleados

Junto a las medidas tecnológicas, la compañía considera fundamental recuperar la concienciación de los equipos después del periodo vacacional. No es necesario esperar a realizar una gran formación anual. Un recordatorio breve sobre phishing, contraseñas, solicitudes MFA, transferencias o suplantaciones de identidad puede ayudar a prevenir incidentes precisamente cuando los empleados vuelven a enfrentarse a un elevado volumen de comunicaciones.

Para Qualiteasy Internet Solutions, una estrategia eficaz debe combinar cuatro capas: prevención, mediante empleados formados y sistemas actualizados; protección, con medidas como MFA y seguridad de los dispositivos; detección, mediante la monitorización de credenciales y amenazas; y recuperación, a través de copias de seguridad verificadas.

“Crear una cultura en la que detenerse, comprobar y preguntar ante algo extraño sea algo normal es una de las mejores defensas frente a la ingeniería social. La tecnología es imprescindible, pero un empleado que sabe reconocer cuándo algo no encaja puede evitar muchos incidentes”, concluye Ignasi Nogués.

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