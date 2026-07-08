Lefebvre ofrece una guía imprescindible para entender el impacto de la LO 1/2025 en la transformación del sistema judicial

En este ebook quedan analizadas las principales novedades de la reforma del Servicio Público de Justicia y el impacto de la transformación digital.

Los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) son una de las principales novedades del nuevo modelo de Justicia impulsado por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La norma ha situado estos mecanismos en el centro de la resolución de conflictos civiles y mercantiles, promoviendo que las partes intenten alcanzar un acuerdo antes de acudir a la vía judicial. De esta manera, el legislador busca favorecer una gestión más eficiente de los conflictos, impulsar soluciones consensuadas y racionalizar la actividad de los órganos jurisdiccionales.

Situación de litigiosidad

La relevancia de los MASC cobra especial importancia en la situación actual de la litigiosidad en España. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la tasa de litigiosidad se situó en 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, diez puntos por debajo de la registrada un año antes (47,07). Por comunidades autónomas, Canarias presentó la tasa más elevada (45,01), seguida de Asturias (41,73) y Madrid (40,59). En este contexto, los MASC pasan a formar parte de la estrategia normativa para fomentar la resolución extrajudicial de controversias y contribuir a un funcionamiento más eficiente del sistema judicial.

Con el objetivo de aportar conocimiento en esta transformación del sistema judicial Lefebvre ha publicado el ebook "MASC, PIMASC, LexNET, IA, Procedimiento testigo". La obra recopila las principales novedades organizativas, procesales y tecnológicas derivadas de la entrada en vigor de la LO 1/2025. De esta forma, se ofrece una visión conjunta de los cambios que afectan al ejercicio profesional.

El ebook analiza el funcionamiento de los MASC y del Punto de Interoperabilidad de los MASC (PIMASC), la plataforma destinada a registrar la actividad negociadora cuando la normativa exige acreditar el intento de resolución extrajudicial del conflicto como requisito de procedibilidad de algunos procedimientos civiles y mercantiles.

Junto a estas cuestiones, la publicación examina la evolución de LexNET, el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) al ejercicio de la abogacía. También, aborda el denominado procedimiento testigo, previsto para facilitar la tramitación de litigios con características homogéneas, así como el papel que pueden desempeñar los agentes de inteligencia artificial en la transformación de la práctica jurídica.

Además, se suma un análisis de la nueva organización judicial introducida por la reforma, incluida la implantación de los Tribunales de Instancia, la automatización de procesos, la digitalización de la Administración de Justicia y los principales retos derivados del nuevo modelo de eficiencia judicial.

Dirigido a abogados, procuradores, asesores jurídicos y demás operadores del Derecho, el ebook ofrece una visión técnica completa de las modificaciones introducidas por la LO 1/2025 y de las herramientas digitales que acompañan su aplicación.

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