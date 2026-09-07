El evento de presentación tendrá lugar en la Librería jurídica Lex Nova (Calle del Marqués de la Ensenada, 4, 28004 Madrid)

Lefebvre presenta el próximo 17 de septiembre la obra "Claves Prácticas. Estrategia procesal del abogado en sala", de Óscar Fernández León, abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

La presentación de la obra tendrá lugar el jueves 17 de septiembre a las 19:30h en la Librería jurídica Lex Nova (Calle del Marqués de la Ensenada, 4, 28004 Madrid), y contará con la participación del autor Óscar Fernández León, y del presidente de Lefebvre, Juan Pujol.

Una metodología para la estrategia procesal

Estrategia procesal del abogado en sala, que forma parte de la colección El Abogado Litigante, aborda una cuestión central en la práctica profesional: la necesidad de disponer de una metodología que conecte teoría del caso, negociación y preparación del juicio dentro de una estrategia coherente y planificada desde el primer contacto con el asunto.

La obra parte de una premisa, y es que ningún escrito, reunión o intervención en sala debe improvisarse, sino responder a una planificación estratégica. Sobre esta base, en el texto se desarrolla paso a paso la construcción de la teoría del caso, desde la selección de los hechos relevantes y la elección de los fundamentos jurídicos hasta la organización funcional y persuasiva de la prueba.

Asimismo, analiza cómo la estrategia procesal condiciona la negociación, la preparación de interrogatorios, la planificación de la audiencia previa y el juicio oral, así como la anticipación de escenarios alternativos.

De la negociación a la intervención en sala

El contenido integra técnica procesal, experiencia práctica y reflexión estratégica, unificando habilidades profesionales, negociación y litigación.

La obra aborda las habilidades esenciales del abogado litigante, la negociación jurídica como competencia estratégica y proceso estructurado, la intervención del abogado en la audiencia previa y el juicio oral y la construcción y proyección de la teoría del caso.

También analiza aspectos vinculados con la persuasión y la técnica forense, la preparación intelectual y el método profesional, la inteligencia emocional del abogado litigante y los errores frecuentes en la construcción de la teoría del caso.

El texto se completa con herramientas prácticas, entre ellas un checklist final del abogado antes del juicio, un caso práctico sobre accidente de trabajo y determinación de contingencias y una plantilla rellenable para la construcción de la teoría del caso. Sus anexos incorporan, además, una ficha estratégica de preparación del juicio oral, un análisis estratégico del perfil judicial en sala, un checklist de control previo al juicio y una herramienta de autoevaluación tras su celebración.

Agenda

• Fecha: Jueves, 17 de septiembre, 2026.

• Horario: 19:30h.

• Lugar: Librería jurídica Lex Nova (Calle del Marqués de la Ensenada, 4, 28004 Madrid).

Para asistir es necesario inscribirse mediante email a eventos@lefebvre.es

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