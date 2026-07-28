Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria impulsan el I Congreso Nacional de Gestión Pública para analizar los retos del sector

El Congreso Nacional de Gestión Pública reunirá los días 9 y 10 de febrero en Gran Canaria a los mayores expertos en la materia para analizar los grandes desafíos que afronta actualmente la Administración Pública y ofrecer respuestas prácticas a los profesionales que lideran y gestionan el cambio.

El encuentro abordará cuestiones clave de la gestión pública contemporánea de las Administraciones en materia de IA, gobernanza, talento, simplificación administrativa y transformación digital, entre otros asuntos.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y el Cabildo de Gran Canaria celebran la primera edición del Congreso Nacional de Gestión Pública que tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de noviembre, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Este encuentro, que también se podrá seguir en directo de forma virtual, reunirá a destacados especialistas del ámbito jurídico, institucional y administrativo para analizar los principales cambios normativos, organizativos y tecnológicos que afectan actualmente a las administraciones públicas, con especial atención al impacto de la Inteligencia Artificial, la digitalización y la modernización de los servicios públicos.

El objetivo del Congreso es facilitar a los profesionales del sector una visión actualizada de estos cambios, ofrecer respuestas prácticas ante los nuevos desafíos de la Administración y favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre responsables públicos y expertos de distintos ámbitos.

Encargos, subvenciones y convenios

El programa analizará distintos instrumentos jurídicos utilizados por las administraciones públicas. Los expertos abordarán los encargos a medios propios, su naturaleza jurídica, sus requisitos y mecanismos de control.

En el evento se estudiarán las subvenciones como herramienta de gestión pública, con especial atención a los plazos de ejecución y a los problemas derivados de la participación de otros entes públicos.

Otro de los ejes serán los convenios de cooperación local, sus características, su utilidad para la colaboración entre administraciones y sus diferencias con las subvenciones y los encargos.

Transformación digital y función pública

El congreso examinará el impacto de la transformación digital en la organización y prestación de los servicios públicos, especialmente en los ámbitos sanitario y social.

En materia de empleo público, se analizarán la digitalización de la función pública, los procesos de temporalidad y estabilización, la evolución del modelo de empleo público y la evaluación del desempeño.

Inteligencia artificial y simplificación administrativa

La inteligencia artificial ocupará un lugar destacado por su aplicación en los ámbitos sanitario, jurídico y económico. Las sesiones abordarán su capacidad para simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

También, se tratarán el buen gobierno de los centros sanitarios y los retos relacionados con su gestión, eficiencia y sostenibilidad.

Ciberseguridad y protección de la información pública

El programa se completará con un análisis de los riesgos de ciberseguridad que afrontan las administraciones, la protección de la información pública y los desafíos tecnológicos vinculados a la computación cuántica.

Más información sobre el programa, ponentes y formalizar la inscripción, en la página web del Congreso Nacional de Gestión Pública.

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