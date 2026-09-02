El Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Colegio de Economistas de Ceuta han expresado su preocupación por las implicaciones económicas de la crisis migratoria vivida en Ceuta, tanto por sus efectos inmediatos como por sus posibles consecuencias sobre la inversión, el empleo, los servicios públicos y la imagen económica de la ciudad a medio y largo plazo.

En un comunicado, ambas organizaciones subrayan que la economía ceutí, condicionada por su dimensión territorial y su situación fronteriza, depende en gran medida de los servicios y está formada principalmente por pequeñas empresas y autónomos. Este tejido productivo dispone de menos margen para absorber una caída prolongada de la actividad.

"Más allá del impacto inmediato sobre el consumo, el turismo, la hostelería, el comercio y otros servicios, la prolongación de la crisis puede generar problemas de liquidez, frenar inversiones, aumentar el endeudamiento, destruir empleo o provocar el cierre de negocios viables", apuntan.

Los economistas han valorado que el Gobierno haya aprobado un paquete de medidas para responder a esta situación excepcional, pero han avisado de que su eficacia dependerá de cómo se articulen las distintas actuaciones, de su rapidez y de su capacidad para responder a las necesidades reales del tejido económico y social de Ceuta.

"Valoramos positivamente que haya una respuesta y entendemos este paquete de medidas como un primer paso. Ahora será fundamental comprobar cómo se articulan las distintas actuaciones, con qué rapidez se aplican y, sobre todo, si llegan de forma efectiva a las empresas, los autónomos y los servicios que realmente las necesitan. No se trata únicamente de atender los daños inmediatos provocados por esta situación excepcional, sino también de preservar la capacidad productiva y el empleo, mantener la confianza y garantizar las posibilidades de crecimiento de Ceuta a medio y largo plazo", ha defendido Miguel Ángel Vázquez, presidente del Consejo General de Economistas.

El Servicio de Estudios del CGE trabaja ya, junto al Colegio de Economistas de Ceuta, en una estimación sectorial del impacto sobre la liquidez, la inversión, el empleo y la continuidad de los negocios.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos