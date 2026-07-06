Los Premios ASCOM celebran su 10º edición reconociendo a los profesionales y organizaciones que impulsan la excelencia del Compliance en España

Luis Plaza López (Microsoft), Alba López Estrada (ALSA), el Observatorio de Integridad del Sector Público (OISP) y, por primera vez, dos empresas, BBVA y EROSKI, comparten el máximo reconocimiento tras obtener la misma puntuación del jurado

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado la décima edición de sus premios anuales, unos galardones que desde 2017 distinguen a los profesionales, empresas e instituciones que mejor representan los valores de ética, integridad y buen gobierno en España. Convertidos en el principal reconocimiento del sector, los Premios ASCOM ponen en valor aquellas iniciativas que contribuyen a fortalecer la cultura de Compliance y a consolidar esta función como un elemento estratégico dentro de las organizaciones

Esta décima edición ha vuelto a poner de manifiesto el excelente momento que atraviesa la función de Compliance en España. El jurado ha tenido que valorar decenas de candidaturas presentadas en las categorías Individual, Empresa, Institucional y Joven, reflejo del creciente compromiso de organizaciones y profesionales con la ética, la transparencia y el buen gobierno.

En esta edición, especialmente simbólica al cumplirse diez convocatorias consecutivas, el jurado ha reconocido a Luis Plaza López, de Microsoft, en la categoría Individual; Alba López Estrada, responsable de Compliance de ALSA, en la categoría Joven; al Observatorio de Integridad del Sector Público (OISP) en la categoría Institucional; y, de forma excepcional, ha concedido ex aequo el premio Empresa a BBVA y EROSKI, después de que ambas candidaturas obtuvieran la misma valoración.

“Durante estos diez años hemos visto cómo el Compliance ha pasado de ser una función emergente a convertirse en una pieza clave para el buen gobierno de las organizaciones. Estos premios reconocen precisamente a quienes están impulsando esa transformación”, destaca José Zamarriego, presidente de ASCOM.

CATEGORÍA INDIVIDUAL: LUIS PLAZA LÓPEZ, LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN COMPLIANCE

El Premio ASCOM Individual ha recaído en Luis Plaza López, responsable del área de Controls & Compliance de Microsoft Europe North, por una trayectoria marcada por la innovación y la mejora continua de los sistemas de cumplimiento. El jurado ha valorado especialmente su capacidad para combinar la excelencia técnica con la transformación digital del Compliance. Entre los proyectos desarrollados destacan la implantación de herramientas basadas en inteligencia artificial para facilitar el acceso a políticas internas, la reducción significativa de incidencias de cumplimiento en los mercados bajo su responsabilidad y su intensa labor divulgativa y docente para impulsar la profesionalización del sector.

El elevado nivel de la categoría quedó también reflejado en la selección de los finalistas Ana Belén Rodríguez Piqueras, del Grupo De Prado, reconocida por implantar desde cero un modelo integral de Compliance en una gran compañía agroalimentaria; e Idoia Baranguan Juan, del Grupo EROSKI, por más de una década liderando la evolución del sistema de cumplimiento de la cooperativa y su intensa labor de divulgación en el ámbito profesional.

CATEGORÍA JOVEN: ALBA LÓPEZ ESTRADA, UNA NUEVA GENERACIÓN DE REFERENTES

En la categoría Joven, ASCOM ha distinguido a Alba López Estrada, responsable de Compliance de ALSA, por la solidez de una trayectoria desarrollada en distintos ámbitos del Compliance y por su capacidad para liderar proyectos de gran impacto pese a su juventud. Entre los aspectos más valorados figura la adaptación del Canal de Integridad de ALSA a la Ley 2/2023, coordinando su implantación simultánea en varios países y consolidando un modelo internacional certificado conforme a la norma UNE 19601.

Junto a la ganadora, el jurado destacó las candidaturas de Teresa Barrenechea Arriola, profesional independiente con una intensa actividad divulgativa y asociativa en el ámbito del Compliance, y Marta Fantacci, de Kaleidos Strategy Global/GFI Law Group, por su experiencia internacional y su contribución al desarrollo de programas de cumplimiento en distintos mercados.

CATEGORÍA INSTITUCIONAL: EL OISP IMPULSA LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

El Observatorio de Integridad del Sector Público (OISP) ha sido reconocido por su contribución al fortalecimiento de la cultura de integridad en las administraciones públicas. El jurado ha destacado especialmente el desarrollo del Cuestionario de Integridad, una herramienta gratuita de autoevaluación utilizada ya por decenas de entidades públicas para analizar aspectos como la gestión de riesgos, la transparencia, los códigos éticos, los sistemas internos de información o la gobernanza. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración del Observatorio con distintas instituciones públicas en el desarrollo de políticas de integridad.

La candidatura del OISP compartió la fase final con Mutualia, cuya trayectoria fue reconocida por la consolidación de un modelo de prevención de delitos implantado hace más de una década y plenamente integrado en la gobernanza de la entidad.

CATEGORÍA EMPRESA: BBVA Y EROSKI COMPARTEN EL GALARDÓN TRAS UN EMPATE DEL JURADO

La principal singularidad de esta décima edición se ha producido en la categoría Empresa, donde el jurado ha decidido conceder el premio ex aequo a BBVA y EROSKI, al obtener ambas candidaturas la misma puntuación. En el caso de BBVA, el reconocimiento pone el foco en una función específica de Compliance Testing, una unidad independiente que desde hace casi una década evalúa la eficacia real de los controles internos antes de los procesos de auditoría y cuya metodología ya se está extendiendo a distintas geografías del grupo.

Por su parte, EROSKI ha sido distinguida por el profundo proceso de transformación de su modelo de Compliance, que ha combinado formación a toda la plantilla, revisión integral del Código de Conducta, adaptación normativa e incorporación de herramientas tecnológicas para reforzar la cultura de cumplimiento en una organización formada por más de 27.000 personas y más de 1.500 establecimientos.

La calidad de las candidaturas presentadas hizo especialmente competitiva esta categoría, en la que también alcanzó la fase final SAT 2803 TROPS – Grupo TROPS, por implantar un avanzado sistema de Compliance y obtener simultáneamente las certificaciones UNE 19601 e ISO 37001 en un sector poco habitual en este ámbito, como el agroalimentario.

La entrega de los Premios ASCOM 2026 ha tenido lugar durante la gala celebrada en el Espacio Almagro de Madrid, un encuentro que ha reunido a profesionales, empresas e instituciones comprometidos con el desarrollo del Compliance en España y que ha servido para conmemorar las diez primeras ediciones de unos galardones ya consolidados como la principal referencia del sector.

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