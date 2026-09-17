Ayer por la tarde, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, recibió en audiencia al Patronato de la World Jurist Association (WJA) y de la World Law Foundation (WLF), junto a su presidente, Javier Cremades.

La audiencia fue concedida con motivo del otorgamiento, por parte de la WJA, de su más alto galardón, el World Peace and Liberty Award, al presidente Mattarella. Este premio reconoce la extraordinaria aportación que el presidente Mattarella ha hecho, como político y como jurista, a la defensa del Rule of Law en el mundo, propósito fundacional de la WJA.

El premio, que ha sido otorgado a muy relevantes personalidades como Winston Churchill, Mandela y S.M. Felipe VI, se entregará el próximo 5 de mayo de 2027, en el marco del Congreso Mundial que la WJA celebrará en Tirana, Albania, con el Ministerio de Justicia de Albania como anfitrión, encabezado por su ministro Toni Gogu.

En la audiencia, Javier Cremades, presidente de la WJA y la WLF, puso de relieve la excepcional figura del presidente Mattarella y la oportunidad, precisamente en estos momentos donde se cuestiona el Estado de Derecho, de reconocer públicamente el valor de la contribución que en su defensa ha hecho a lo largo de su vida el presidente Mattarella.

Este reconocimiento se inscribe en la intensa actividad que desarrollan la WJA y la WLF, que comprende numerosas iniciativas, además de la organización de los Congresos Mundiales bienales, para fortalecer el Estado de Derecho en toda su amplitud de manifestaciones y en todas las regiones del mundo.

El World Peace and Liberty Award, considerado el “Premio Nobel del Derecho”, es el máximo galardón otorgado por la WJA. Se concede a personalidades de talla mundial cuyas acciones han fortalecido las instituciones democráticas, ampliado la protección de los derechos humanos o contribuido de manera decisiva a la paz a través del derecho. Entre quienes lo han recibido a lo largo de su historia se encuentran Sir Winston Churchill, René Cassin (redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), Nelson Mandela, S.M. el Rey Felipe VI de España y la jueza Ruth Bader Ginsburg, entre otras personalidades que han marcado la historia del derecho y la defensa de la libertad en el mundo

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