El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta con objeto de dar respuesta efectiva a los retos que enfrenta la ciudad por la entrada irregular de personas migrantes los días 30 y 31 de julio.

Mediante este real decreto-ley se pone en marcha un plan de choque estructurado en cuatro ejes: refuerzo de servicios esenciales (21 millones de euros), seguridad (90 millones de euros), acogida humanitaria (118 millones de euros) y empresas y trabajadores (80 millones de euros).

Refuerzo de servicios esenciales: Sanidad, Educación, Justicia y agua

En el ámbito de la justicia, se destina una inversión de 4,5 millones de euros para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios para la agilización de los expedientes de los migrantes, así como la financiación de la asistencia jurídica gratuita, el despliegue de apoyo informático en Ceuta y la automatización de procedimientos. También se financia el refuerzo de recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales sanitarios del INGESA, tanto para la atención primaria como hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros. En educación, se refuerza la seguridad de los centros docentes y se ponen en marcha actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, que implica una inversión de 3,2 millones de euros. Este bloque incluye también una subvención de 2 millones de euros a la ciudad de Ceuta, que se añade a los más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora.

Más fondos para seguridad

El Real Decreto-ley contempla 90 millones de euros en seguridad. La norma reconoce el esfuerzo con un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y 8 millones de euros para la Guardia Civil. A ello se suma el refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, con una dotación adicional de 74 millones de euros, tras sostener el despliegue y repliegue de personal y medios, el transporte, la logística y el mantenimiento del material empleado en la ciudad autónoma.

Acogida humanitaria

Aumentan los recursos necesarios para el alojamiento y la atención básica de las personas migrantes (alimentación, salubridad, seguridad, acompañamiento, traducción e interpretación y atención médica), con una inversión de 53,4 millones de euros. La norma presta una atención especial a la infancia, de forma que el gobierno de la Ceuta recibirá una dotación adicional de 63,6 millones de euros para la atención para reforzar la capacidad de acogida y los recursos disponibles ante los 1.500 menores migrantes no acompañados que atiende el sistema de protección de menores, que se suman a los 25 millones de euros aprobados en el pasado Consejo de Ministros.

Esta nueva partida económica permitirá financiar la atención y apoyo a la acogida de la infancia migrante no acompañada, así como su asistencia letrada y su atención psicosocial, educativa o sanitaria.

Asimismo, en el ámbito de infancia y juventud, se incluye la concesión directa de subvenciones por interés público, social y humanitario a Save the Children y a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) por importe de 550.000 euros y 160.000 euros, respectivamente.

Apoyo a la actividad económica

En respuesta a las peticiones trasladadas por las patronales, sindicatos, la Cámara de Comercio y el Gobierno de la ciudad de Ceuta, se impulsan medidas para empresas y trabajadores por 80 millones de euros entre ayudas directas, apoyo al comercio, medidas fiscales y cotizaciones. El plan incluye ayudas directas por más de 50 millones de euros. En concreto, 36,6 millones de euros se destinan a ayudas directas a empresas y autónomos, que prevé unos 5.000 euros por cada autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación. Esta iniciativa podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas y las ayudas se podrán solicitar a partir del lunes 14 de septiembre, a través de la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre, para lo que las empresas solo tendrán que indicar un número de cuenta donde recibir la ayuda, que están exentas de tributación y son inembargables.

Asimismo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa moviliza 16 millones de euros para apoyar al comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas de Ceuta. De ellos, 14 millones se canalizarán a través de un convenio entre la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta: 10 millones para dinamizar el comercio local, mediante bonos de consumo, campañas de atracción de compradores y acciones de dinamización de barrios comerciales y mercados; y 4 millones para apoyar al turismo y la hostelería, con bonos turísticos, promociones para visitantes y campañas de comunicación del destino, así como descuentos para reducción del coste del transporte a no residentes,. A esta cantidad se suman un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta, que ICEX pondrá en marcha con un acompañamiento personalizado a las empresas ceutíes con actividad exportadora, y un millón de euros para que Turespaña desarrolle una campaña extraordinaria de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.

Para reforzar de forma inmediata el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Real Decreto-ley pone en marcha una línea de avales por cuenta del Estado de 50 millones de euros, gestionada por el ICO. Los avales cubrirán operaciones de financiación destinadas a atender necesidades de liquidez y capital circulante, así como inversiones para el mantenimiento, la recuperación o el relanzamiento de la actividad económica. De forma complementaria, se impulsa el desarrollo de una actividad estable de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en Ceuta, con una aportación de dos millones de euros, para ampliar de forma permanente las alternativas de financiación disponibles para las empresas y autónomos de la ciudad.

En materia fiscal, se aumenta de forma permanente la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en las ciudades autónomas. Por su parte, los autónomos dispondrán de mejores condiciones para su tributación en el IRPF, con mayor posibilidad de deducirse provisiones y gastos de difícil justificación. Ello supone un ahorro de 12 millones de euros al año por ciudad.

Medidas laborales y alivio en cotizaciones

Por último, en el ámbito laboral se implementan medidas de alivio del coste de las cotizaciones sociales a las empresas. Así, se beneficiarán de exenciones de hasta el 100% en cuotas a la Seguridad Social las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y que, por tanto, se vean obligadas a recurrir a ERTE. A ello se une una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos y la posibilidad de aplazamientos en los pagos a intereses mínimos del 0,5%. Además, la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social aumenta de forma permanente del 50% actual hasta el 75%, reforzando los incentivos a la actividad económica en Ceuta y Melilla mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales para empresas y trabajadores autónomos de determinados sectores. Esta medida, que será de aplicación a Ceuta y a Melilla, supone un ahorro previsto de unos 12,2 millones de euros para cada ciudad autónoma en los cuatro últimos meses del año (36,6 millones al año por ciudad). El apoyo laboral se completa con ayudas para una convocatoria, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, para la formación de trabajadores de empresas en Ceuta (650.000 euros).

Refuerzo permanente ampliado a Melilla

A las medidas estructurales de bonificaciones en cuotas y beneficios fiscales se suma la prórroga hasta 2031 de la dotación anual de más de 4,25 millones de euros al año para apoyar la actividad del puerto de Ceuta, una infraestructura estratégica para la economía local. De esta forma, el apoyo presupuestario para Ceuta y Melilla alcanza los 507,5 millones de euros hasta 2031.

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