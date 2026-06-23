Mercedes Santos, nueva responsable de ARYA Legal en Barcelona

El despacho establece equipo jurídico propio en Barcelona para fortalecer la cercanía con sus clientes y responder a la creciente demanda de asesoramiento laboral.

Procedente de BDO, Santos liderará el equipo en Cataluña, al que también se suma la abogada Júlia Rabell.

ARYA Legal, firma especializada en asesoramiento jurídico laboral, continúa avanzando en su plan de crecimiento con la apertura de una oficina en Barcelona. La nueva sede estará liderada por Mercedes Santos, procedente de BDO, y contará también con la incorporación de la abogada Júlia Rabell, hasta ahora en KPMG Abogados.

El despacho, que ya asesoraba a compañías con actividad en Cataluña, da ahora un paso estratégico al establecer equipo jurídico propio en Barcelona, con el objetivo de fortalecer la cercanía con sus clientes y responder a la creciente demanda de asesoramiento laboral especializado en uno de los principales polos empresariales del país. ARYA Legal es una firma especializada en asesoramiento jurídico laboral con 14 abogados laboralistas que asesora a empresas en negociación colectiva, litigios, reestructuraciones, inspecciones de trabajo, políticas de igualdad y cumplimiento normativo.

Presencia en Cataluña

La nueva oficina —ubicada en Gran Vía de las Corts Catalanes, 639— permitirá a la firma reforzar su presencia directa en Cataluña, asumir la gestión de asuntos complejos en la región y ofrecer una respuesta ágil en procesos de negociación colectiva, reestructuraciones, actuaciones ante la Inspección de Trabajo, litigios estratégicos y políticas internas de cumplimiento normativo.

Mercedes Santos cuenta con más de treinta años de experiencia en el ámbito jurídico laboral. Hasta su incorporación a ARYA Legal, ejercía como sénior manager del Departamento de Asesoramiento Laboral en BDO Abogados y Asesores Tributarios en Barcelona

A lo largo de su trayectoria ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en procesos de negociación colectiva, reestructuraciones laborales, despidos colectivos, defensa judicial ante la jurisdicción social, así como en el diseño e implementación de planes de igualdad y protocolos de compliance laboral.

Su especialización en la gestión de conflictos laborales complejos, procedimientos de acoso, vulneración de derechos fundamentales y políticas internas de cumplimiento normativo refuerza la capacidad de ARYA Legal para ofrecer un asesoramiento estratégico adaptado a las necesidades reales de las empresas.

Por su parte, Júlia Rabell se suma al equipo de ARYA Legal procedente de KPMG Abogados, donde ejercía como asociada. Cuenta con siete años de trayectoria en el ámbito jurídico y laboral, con experiencia en conciliaciones, actuaciones ante la Inspección de Trabajo, planes de igualdad, auditorías retributivas y procedimientos de acoso laboral, entre otros.

Según David Aceves, socio director de ARYA Legal: “La apertura en Barcelona responde a la necesidad de estar más cerca de nuestros clientes. Las empresas afrontan procesos cada vez más complejos en materia laboral y requieren anticipación, criterio estratégico y capacidad de ejecución. Con un equipo propio en Cataluña, podemos estar junto a ellos en su día a día y acompañarlos en negociaciones colectivas, reestructuraciones y actuaciones ante la Inspección de Trabajo”.

Mercedes Santos señala: “Más allá de la defensa en conflicto, el verdadero valor está en construir estructuras laborales sólidas dentro de las compañías. Diseñar bien las políticas internas, anticipar riesgos y ordenar la gestión laboral reduce exponencialmente la exposición a litigios. Trabajar desde dentro del territorio permite entender mejor esa realidad y adaptar las soluciones jurídicas a cada sector y organización”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos