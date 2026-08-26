Meta ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales, por el que se compromete a pagar cerca de 18.000 millones de dólares (unos 15.400 millones de euros) y a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria.

La compañía tecnológica ha alcanzado este miércoles una cuerdo con 52 fiscales generales de todo el territorio estadounidese cuando afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de su redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes.

Según explica en un comunicado, el acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos predeterminados durante la noche y notificaciones silenciadas en horario escolar.

También contempla el pago de unos 18.000 millones de euros, que se distribuirá en cuotas anuales a lo largo de un período de diez años. De esa cantidad, el 70 por ciento se entregará a los estados participantes, para la promoción de iniciativas de seguridad juvenil.

El 30 por ciento restante estará vinculado a la participación de YouTube y TikTok en la implementación de medidas de seguridad que limiten el tiempo de uso de los menores y en la aportación de una cantidad equivalente a esa cifra por parte de ambas compañías.

Se trata de una cifra notablemente menor que los 1,4 billones de dólares que al inicio del juicio se estimaba que podían reclamar los fiscales generales a Meta y que ya entonces calificó de "descabellada" y sin precedentes. No obstante, el acuerdo necesita la aprobación del juez.

Meta pide a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo para proteger a los adolescentes

Meta ha publicado una carta abierta pidiendo a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo que ha alcanzado con 52 fiscales generales de Estados Unidos para aplicar una serie de medidas que protejan a los adolescentes en las redes sociales.

La compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp ha detallado en su anuncio que el acuerdo conlleva la introducción, para los adolescentes, de diferentes medidas, pero no puede asegurar que estas protecciones funcionen si el resto de las plataformas no se suman, ya que cuando a un adolescente se le restringe una 'app', se pasa a otra.

"Estas protecciones solo serán realmente efectivas si trabajamos con nuestros pares, TikTok y YouTube, para aplicar las mismas medidas", afirma Meta en su carta abierta de este miércoles, en la que insta a sus homólogos a que se unan a ellos.

La demanda de los estados alegaba que Meta diseñó a sabiendas plataformas como Instagram y Facebook para generar adición en los menores, pese a conocer los daños que podían causarles, y que recopiló datos de menores sin conocimiento de los padres, vulnerando la ley de protección de la privacidad infantil en internet (COPPA).

El acuerdo llega mientras Meta afronta en los tribunales otros frentes por el mismo asunto. Justo esta semana, un excientífico de datos de la compañía declaró que Meta evitó activar por defecto una protección para adolescentes en Instagram para no dañar sus "métricas clave".

Medidas de seguridad para adolescentes a las que se compromete Meta en Facebook e Instagram

La lista incluye nuevas medidas y controles parentales más estrictos, que se unen a las ya existentes, para gestionar de manera más afectiva el tiempo que pasan en las redes sociales y el contenido al que acceden. La primera que se cita es el establecimiento de un límite de tiempo predeterminado de dos horas al día para el uso conjunto de las Facebook e Instagram que solo podrá desactivarse con el permiso de los padres.

También se establece un modo nocturno que impida, de manera predeterminada, el uso de las plataformas entre la medianoche y las 6 de la mañana, además de un modo escolar que bloquee silencie las notificaciones entre las 8 y las 15 horas.

Estas restricciones se acompañarán de avisos sobre el tiempo de uso, que aparecerán cada 15 minutos o cuando los menores alcancen los 60 o 90 minutos de navegación continua.

En lo que respecta a los contenidos, los menores podrán configurar como predeterminado un 'feed' que no esté gestionado por el algoritmo de recomendaciones y desactivar la reproducción automática de los vídeos, para que tengan que tocarlos de manera deliberada si quieren verlos.

Tampoco verán los 'Me gusta' ni las reacciones en las publicaciones públicas. Además, se impide que los menores puedan utilizar filtros de maquillaje extremo, que se une a la prohibición de uso de los filtros de cirugía estética.

Los menores tendrán acceso a contenidos adecuados para su edad, que se determinan en base a criterios de clasificación de películas y a los comentarios de los padres. Las estar configuradas las cuentas de los adolescentes como privadas por defecto, se restringe el contacto con adultos potencialmente sospechosos y se limita la posibilidad de que los adultos los puedan encontrar.

Los adolescentes seguirán teniendo herramientas para denunciar contenido, aunque Meta se ha comprometido a mejorar los tiempos de respuesta. Además, los padres contarán con nuevos controles, como las notificaciones que se mostrarán cuando un adolescente vincule una cuenta secundaria o interactúe con cuentas potencialmente sospechosas.

Todas estas medidas están supeditadas a un sistema de verificación de edad, que elimina de manera proactiva aquellas que detecta que pueden pertenecer a menores de 13 años --edad mínima que establece Meta para acceder a sus redes sociales--.

Al respecto, la compañía ha incidido una vez en las que este control requiere que las tiendas de aplicaciones también proporcionen a los desarrolladores información de edad verificada, para que el trabajo no dependa únicamente de las aplicaciones.

Meta se ha comprometido a implementar estas medidas y a mantenerlas en un plazo de diez años.

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