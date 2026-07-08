Mutualidad y la Asociación San Raimundo de Peñafort impulsan una nueva edición del Premio de Artículos Jurídicos para reconocer la excelencia en la investigación jurídica

Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro que ofrece a los profesionales soluciones para todas sus necesidades de previsión y ahorro, en colaboración con la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, ha abierto la convocatoria de la VII edición del Premio de Artículos Jurídicos, una iniciativa promueve la investigación jurídica y reconoce la aportación de quienes contribuyen, a través del estudio y el análisis, al desarrollo del conocimiento en el ámbito del Derecho.
Trabajos originales e inéditos
El certamen premia trabajos originales e inéditos que contribuyan al conocimiento y al debate jurídico; y aborden cualquier rama del Derecho. Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso con la investigación y la promoción del talento jurídico. El trabajo ganador recibirá un premio de 5.000 euros y será objeto de difusión y publicación por parte de las entidades organizadoras.
Podrán optar al premio las personas graduadas o licenciadas en Derecho o Relaciones Laborales, mayores de edad y de nacionalidad española. Los trabajos deberán presentarse en castellano, ser individuales, originales e inéditos y no podrán haber sido presentados en ediciones anteriores.
El jurado, integrado por representantes de reconocido prestigio de la comunidad jurídica, valorará la calidad del análisis jurídico, doctrinal y jurisprudencial de los trabajos, así como el estudio comparativo con otras legislaciones, la capacidad de síntesis, la sistemática expositiva, la complejidad del tema seleccionado y la labor de investigación desarrollada por los participantes.
Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad, ha señalado que “El progreso del Derecho requiere una reflexión constante sobre los retos jurídicos que plantea una sociedad en permanente transformación. A través de este premio queremos seguir reconociendo el talento de quienes, con rigor y excelencia, contribuyen a enriquecer el conocimiento jurídico y a fortalecer una profesión esencial para el Estado de derecho”.
Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort ha indicado que “La promoción de la investigación jurídica y del pensamiento crítico constituye uno de los principales fines de nuestra Asociación. Este premio representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo intelectual y la excelencia de los profesionales del Derecho, al tiempo que contribuye a enriquecer el debate jurídico sobre los desafíos de nuestro tiempo. ”.
Presentación de candidaturas
Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el 30 de septiembre de 2026, conforme a los requisitos y al procedimiento establecidos en las bases de la convocatoria, disponibles en este enlace. Las solicitudes deberán remitirse por correo electrónico a la dirección secretaria@asociacionsanraimundodepenafort.es.
La entrega de premios tendrá lugar en un acto público que se celebrará durante el último trimestre de 2026 o a principios de 2027, en el que se dará a conocer el trabajo ganador.
Este reconocimiento refuerza el compromiso de ambas instituciones para impulsar la investigación jurídica y el pensamiento crítico mediante el reconocimiento a trabajos rigurosos sobre cuestiones de plena actualidad. Así, esta colaboración con la Asociación San Raimundo de Peñafort reafirma la contribución de esta iniciativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, en particular al ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).