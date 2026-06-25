Pérez-Llorca inicia sus operaciones en Abu Dabi y refuerza su compromiso estratégico con Oriente Medio

Esta apertura se inscribe en la estrategia de crecimiento e internacionalización del Despacho.

La apertura de la oficina en Abu Dabi, dirigida por Gonçalo Capela Godinho, refuerza el compromiso del Despacho con la región del Golfo, la confianza en las perspectivas a largo plazo de la región y es una apuesta decidida por el ecosistema empresarial local

Pérez-Llorca anunciaba esta semana el inicio de sus operaciones en Abu Dabi, culminando así una de las principales iniciativas de su estrategia de crecimiento internacional para 2026. La apertura refuerza el compromiso del Despacho con Oriente Medio, una región clave para la inversión global, y se integra en una hoja de ruta internacional que este año también incluye la entrada en Perú.

Ubicada en ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, la nueva oficina permitirá a Pérez-Llorca fortalecer su relación con los principales actores financieros de Oriente Medio y acompañar sus inversiones en los mercados donde la firma desarrolla su actividad trabajando en colaboración con los equipos de Pérez-Llorca en España, Portugal, México, Colombia y Perú, así como con la práctica del África lusófona coordinada desde Lisboa y los profesionales de Londres, Nueva York, Bruselas y Singapur.

La oficina está liderada por Gonçalo Capela Godinho, socio con cerca de 25 años de carrera internacional, incluidos varios años en Latinoamérica y Nueva York, con una amplia experiencia en transacciones complejas y transfronterizas, y que ha jugado un papel determinante en la creación y rápida consolidación de la oficina de Lisboa de Pérez-Llorca.

Para Capela Godinho, “Abu Dabi se ha consolidado como uno de los principales centros financieros internacionales y como un punto de encuentro para algunos de los inversores institucionales más relevantes del mundo. Nuestra presencia en la región nos permitirá fortalecer las relaciones con nuestros clientes actuales y acompañar más de cerca a los inversores que están impulsando algunas de las operaciones más relevantes a escala global”.

Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer de ADGM, ha afirmado: “La decisión de Pérez-Llorca de establecerse en Abu Dabi refleja la creciente importancia del Golfo en la inversión y la actividad comercial internacionales. A medida que el capital adquiere una dimensión cada vez más global, aumenta la demanda de asesoramiento jurídico y estratégico sofisticado. La presencia del Despacho refuerza aún más la amplitud y profundidad de los servicios profesionales disponibles en ADGM y consolida el papel de Abu Dabi como plataforma para la inversión y la actividad comercial internacionales”.

Apuesta por la región

La puesta en marcha de la oficina se produce en un contexto geopolítico complejo para la región. No obstante, Pérez-Llorca mantiene una visión a largo plazo sobre Oriente Medio y considera que los fundamentos económicos que han impulsado el crecimiento y la atracción de inversión internacional en el Golfo permanecen intactos.

Desde el anuncio de la apertura, el Despacho ha reiterado que el proyecto formaba parte de una estrategia estructural y no coyuntural, basada en la proximidad a los principales centros de inversión internacional y en la capacidad de acompañar a sus clientes allí donde se generan nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, durante las últimas décadas, los fondos soberanos y los grandes inversores institucionales del Golfo han incrementado significativamente su presencia en operaciones internacionales, convirtiéndose en actores clave en sectores como infraestructuras, energía, tecnología, salud, inmobiliario y transición energética.

“Los ciclos geopolíticos forman parte de la realidad de cualquier mercado internacional. Nuestra decisión de establecernos en Abu Dabi responde a una visión de largo plazo y a la convicción de que la región seguirá desempeñando un papel cada vez más relevante en los flujos globales de inversión. Seguimos plenamente comprometidos con la región y con acompañar a nuestros clientes desde una perspectiva internacional”, ha destacado Pedro Pérez-Llorca, Socio Director del Despacho.

Consolidación del proyecto internacional del Despacho

Con el inicio de las operaciones de Pérez-Llorca en el ADGM, el Despacho da un paso más en la consolidación de su proyecto internacional.

Esta oficina se suma al acuerdo de integración de Pérez-Llorca con Miranda & Amado, firma peruana de primer nivel, operación anunciada en mayo y que se prevé cerrar en las próximas semanas una vez sea aprobada por los órganos de gobierno de ambos despachos.

Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca, subraya: “La puesta en marcha de nuestra oficina en el ADGM y la próxima integración con Miranda & Amado en Perú son hitos complementarios dentro de un mismo proyecto internacional. Queremos estar presentes tanto en los mercados que generan capital como en aquellos que ofrecen oportunidades de inversión y crecimiento. Abu Dabi y Lima refuerzan nuestra capacidad para conectar inversores internacionales con proyectos estratégicos en Europa y Latinoamérica, consolidando una plataforma única en el ámbito iberoamericano”.

Con Abu Dabi y Lima como nuevos polos de crecimiento, Pérez-Llorca avanza en la construcción de una plataforma iberoamericana capaz de conectar capital, talento jurídico y oportunidades de inversión en mercados estratégicos, reforzando su capacidad para acompañar a clientes e inversores en operaciones transfronterizas de alta complejidad.

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