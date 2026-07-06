Pérez-Llorca y Miranda & Amado completan su integración

Tras esta integración, el Despacho alcanza cerca de 1.300 profesionales ubicados en 13 oficinas internacionales y unas ventas globales proforma en torno a los 280 millones de dólares en los últimos doce meses

Miranda & Amado y Pérez-Llorca han completado con éxito su integración, anunciada el pasado mes de mayo, tras la aprobación de las juntas de socios y órganos de gobierno de ambas firmas, lo que supone un hito para el mercado legal al unir dos firmas líderes en sus jurisdicciones en una única plataforma plenamente integrada líder en el mercado iberoamericano.

Pérez-Llorca contará con cerca de 1.300 profesionales y presencia en Barcelona, Bogotá, Bruselas, Ciudad de México, Lima, Lisboa, Londres, Madrid, Medellín, Monterrey, Nueva York y Singapur, además de Abu Dabi, cuya reciente apertura convierte a Pérez-Llorca en el primer despacho iberoamericano con presencia física en este centro financiero internacional.

Miranda & Amado ha crecido un 30 % en los últimos 4 años, mientras que Pérez-Llorca lo ha hecho en más de un 87 % en este periodo. Tras la fusión, se estima que las ventas globales proforma de Pérez-Llorca en los últimos doce meses alcancen los 280 millones de dólares aproximadamente.

La integración refuerza la capacidad de Pérez-Llorca para asesorar a fondos soberanos, inversores institucionales, entidades financieras, grandes corporaciones y despachos internacionales en sus grandes operaciones, financiamientos, litigios y arbitrajes internacionales, así como en sus cuestiones regulatorias más complejas y estratégicas, conectando Europa, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica.

La oficina de Lima se integrará plenamente en la estructura, gobierno y modelo operativo de Pérez-Llorca. Socios peruanos se incorporarán a los órganos de gobierno de Pérez-Llorca y asumirán posiciones de liderazgo en prácticas internacionales clave, mientras que la gestión en el país estará dirigida por un Comité Ejecutivo compuesto por socios locales.

Asimismo, durante un periodo transitorio, el Despacho operará en el mercado peruano bajo la denominación Pérez-Llorca, Miranda & Amado antes de adoptar la marca Pérez-Llorca Perú.

Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, ha señalado: “La integración con Miranda & Amado representa un paso decisivo en nuestra estrategia internacional. Hemos construido una plataforma única para acompañar a nuestros clientes en los principales corredores de inversión entre Europa y Latinoamérica y reforzamos nuestra capacidad para conectar ese eje con algunos de los centros de capital más relevantes del mundo, incluidos Asia y Oriente Medio. Nuestro objetivo es ser la firma de referencia para las operaciones y asuntos más sofisticados del espacio iberoamericano”.

Iván Delgado, socio ejecutivo internacional de Pérez-Llorca, ha añadido: “La integración de Miranda & Amado y la apertura de Abu Dabi son hitos complementarios dentro de un mismo proyecto. Queremos estar presentes tanto en los mercados que generan capital como en aquellos que ofrecen las mejores oportunidades de inversión y crecimiento. Esta combinación nos permite conectar inversores internacionales con proyectos estratégicos en Europa y Latinoamérica a través de una única plataforma integrada”.

Luis Miranda, socio fundador de Miranda & Amado, ha destacado: “Esta integración combina el liderazgo y conocimiento local de Miranda & Amado con una plataforma internacional de primer nivel. Compartimos una misma visión de excelencia, ambición y servicio al cliente, y estamos convencidos de que esta unión permitirá ofrecer un asesoramiento diferencial a empresas e inversores que operan cada vez más allá de sus mercados tradicionales”.

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