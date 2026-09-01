PONS IP refuerza su estrategia global con el nombramiento de Iván Sempere como subdirector general

Sempere se incorpora a PONS IP con el objetivo principal de ejecutar el plan estratégico y expandir su presencia generalizada en mercados clave.

Iván Sempere fue socio fundador y Co-CEO de PADIMA, firma de referencia internacional en la Propiedad Industrial e Intelectual.

PONS IP, consultora global especializada en Propiedad Industrial e Intelectual con cobertura en 180 países, acaba de anunciar el nombramiento de Iván Sempere como nuevo subdirector general. En colaboración directa con la Dirección General, Sempere asume un papel estratégico con especial foco en el desarrollo de negocio y la presencia en mercados clave, la gestión comercial, la representación institucional y la coordinación de equipos multidisciplinares. Su incorporación contribuirá a reforzar la ejecución del plan estratégico corporativo y consolidar la proyección nacional e internacional de la compañía.

Sempere se incorpora a una firma de referencia en la gestión y protección de activos intangibles, con una destacada presencia nacional e internacional en el ámbito de las marcas. PONS IP dispone de uno de los mayores equipos especializados en patentes de España y capacidades crecientes en consultoría de innovación tecnológica, gobernanza de la inteligencia artificial y acompañamiento de proyectos vinculados a tecnologías emergentes y deeptech.

Más de 30 años de experiencia en Propiedad Industrial e Intelectual

Iván Sempere cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual. Tras su paso por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), fue socio fundador y Co-CEO de PADIMA entre 1998 y junio de 2026. Doctor en Derecho Mercantil ( Universidad de Alicante), desarrolló durante más de una década actividad docente en su Facultad de Derecho y posteriormente, fue nombrado profesor honorífico de la institución.

A su experiencia profesional se une su amplia trayectoria en el ámbito de la representación institucional, empresarial y universitaria. Entre otras responsabilidades, fue presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios y presidente de la Fundación Universidad-Empresa FUNDEUN.

A lo largo de su carrera, Sempere ha asesorado a compañías nacionales e internacionales de diferentes sectores y geografías en la toma de decisiones estratégicas relacionadas con sus activos intangibles. Su experiencia está caracterizada por una visión estratégica y transversal de la Propiedad Industrial e Intelectual, orientada a convertir estos activos en una palanca de competitividad, diferenciación y crecimiento empresarial.

Su perfil profesional se completa con una intensa actividad institucional, académica y divulgativa. Ha presidido el Comité de Diseño de la International Trademark Association (INTA) y actualmente forma parte de su Board of Directors, así como de su Consejo Asesor de Planificación y Programación. Especializado en el diseño de estrategias globales para la protección y defensa del diseño industrial, Sempere ha sido nombrado miembro del Observatorio Europeo del Diseño, gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Asimismo, es experto designado por la Unión Europea en proyectos de cooperación internacional y coordinador de ASIPI Diseño Estratégico, grupo de trabajo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual orientado a contribuir a la evolución de los marcos normativos que regulan el diseño en Latinoamérica.

En España, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA). En el ámbito académico y divulgativo, participa habitualmente como ponente en congresos, universidades, escuelas de negocio y programas de máster en España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria acumula más de un centenar de intervenciones y publicaciones centradas en innovación, diseño, protección de activos intangibles y estrategia empresarial.

Tras su nombramiento, Sempere destacó que “el sector de la IP está experimentando una profunda transformación que impactará, no solo en el modo en el que protegemos y defendemos la IP, sino también en la forma de asesorar y cuidar a nuestros clientes. Por eso, las firmas de IP debemos evolucionar nuestros servicios y metodologías para elevar nuestra excelencia, incorporando las tecnologías que sean necesarias para ser más eficientes. Para mi es un honor ser parte del equipo de PONS IP y estoy profundamente agradecido a su directora general, Nuria Marcos, por esta oportunidad y el ilusionante proyecto que tenemos en la compañía.”

Por su parte, Nuria Marcos, directora general de PONS IP, señaló que "la incorporación de Iván supone un paso más en nuestra apuesta por seguir fortaleciendo el liderazgo de PONS IP y acelerar el desarrollo de nuestro proyecto empresarial. Su experiencia, visión estratégica y capacidad para impulsar el crecimiento de organizaciones complejas serán activos fundamentales para afrontar con éxito los retos que plantea un mercado cada vez más global, competitivo y conectado con la innovación".

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