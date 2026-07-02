Esta compensación económica había sido otorgada por el Servicio Extremeño de Salud debido al fallecimiento de la madre del menor. Además de la condena de prisión, el tribunal le obliga a devolver al joven los 43.682,30 euros que se apropió, junto con los intereses legales devengados, y le impone el pago de una multa de 540 euros.
No obstante, debido al acuerdo de conformidad alcanzado, se suspende la pena de prisión durante un plazo de tres años, bajo la condición de no cometer ningún delito en ese período.
El fallo judicial señala que el conflicto se originó en 2010, año en que el acusado asumió la administración de la indemnización concedida a la víctima tras el fallecimiento de su madre. Aprovechándose de la confianza depositada en él, el procesado desvió los fondos en su propio beneficio, utilizándolos para adquirir una vivienda a su exclusivo nombre e ingresar el dinero en un depósito a plazo fijo del cual es el único titular.
La sentencia es firme.
AP de Cáceres. Sección nº 2. Sentencia nº 158 / 2026 de 30 de abril de 2026.