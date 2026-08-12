Red.es ha formado a más de 23.500 profesionales de todas las comunidades y ciudades autónomas en competencias digitales a través de Upro, un programa desarrollado en el marco de 'Generación D', la iniciativa del Gobierno para impulsar la capacitación digital de la ciudadanía.

Impulsado por la entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el programa ha sido financiado mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos 'Next Generation EU', a través de una subvención directa a Unión Profesional.

Con más de 3,6 millones de horas de formación impartidas, 387.000 de ellas en modalidad presencial, Upro se consolida como una de las mayores iniciativas de capacitación profesional impulsadas en España.

Un resultado que ha sido posible gracias a la colaboración de una red integrada por 19 Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito estatal, representando a profesionales del sector legal, económico, social, de salud, de arquitectura y de ingeniería, que ha permitido amplificar su alcance y garantizar su despliegue en todo el territorio.

La red de entidades adheridas ha desempeñado un papel decisivo en la movilización de estos profesionales y en la creación de contenidos adaptados a las necesidades específicas de cada sector, favoreciendo la incorporación práctica de competencias digitales que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios profesionales, fomentar la innovación dentro de cada sector, reforzar la competitividad y acelerar la transformación digital de la economía.

Más de 11.000 profesionales de la salud y casi 5.000 del sector legal formados

Por sectores, el ámbito de la salud ha concentrado la mayor participación, con más de 11.600 profesionales formados, seguido del sector legal, con más de 4.600; el social, con cerca de 3.000; la ingeniería, con más de 2.500; la arquitectura, con más de 1.600; y el económico, con más de 200.

Asimismo, las mujeres han representado el 61% del alumnado participante en el programa.

La iniciativa ha recibido cerca de 80.000 muestras de interés, una cifra que, según sus impulsores, evidencia la demanda de formación en competencias digitales entre los profesionales, especialmente ante la exigencia de los itinerarios de alta especialización.

Este compromiso se ha reflejado también en las diferentes evaluaciones realizadas durante el desarrollo del programa.

Los resultados de los cuestionarios de autoevaluación realizados al inicio y fin de la formación ponen de manifiesto el impacto positivo del programa en la capacitación digital de los profesionales, con un incremento generalizado de los niveles de competencia "alto" y "muy alto" en todas las áreas evaluadas, como IA, ciberseguridad, gestión de datos o trabajo colaborativo.

Destacan especialmente los datos en competencias en innovación profesional que pasan de valoraciones del 5,2 % al 62,4% al finalizar la formación (un aumento de más de 57 puntos porcentuales) y en IA, donde pasan de un 8,3% a un 50,6%, multiplicándose por más de seis.

Las competencias en herramientas digitales profesionales han pasado de un 15,4% a 54,4% y en ciberseguridad de un 7,1% a un 46,2%.

Además, las encuestas de satisfacción realizadas al finalizar cada módulo formativo muestran un nivel de satisfacción elevado de 4 sobre 5.

Tecnología para la gestión eficiente del programa

Además del desarrollo de contenidos especializados, el programa Upro ha desarrollado una plataforma de formación con un sistema de gestión integral que ha resultado clave para la eficiencia operativa del programa.

La centralización de la información y de los procesos ha permitido optimizar recursos, reducir tiempos de gestión y garantizar una administración ágil y trazable de toda la actividad formativa.

El sistema ha dado soporte a la gestión del alumnado, la programación y seguimiento de cursos y la emisión de certificados, así como la custodia de documentación acreditativa de las acciones formativas realizadas por los diferentes Consejos y Colegios Profesionales participantes.

'Generación D'

'Generación D' es una iniciativa del Gobierno orientada a impulsar la formación de la ciudadanía en competencias digitales transversales y vinculadas al empleo.

En el marco de este programa, Red.es desarrolla diversas líneas de actuación financiadas con fondos 'Next Generation EU', entre las que se encuentra Upro.

Asimismo, el proyecto 'Construyendo la generación IA' está dirigido a la atracción y retención de talento y contempla 374 contratos de formación en inteligencia artificial y digitalización.

Por su parte, el programa Competencias Digitales Básicas ha reforzado las capacidades digitales de 186.000 personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, colectivos vulnerables y ciudadanos sin competencias digitales básicas.

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