Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 15 de junio de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución, de 8 de junio de 2026, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra Gerente del Instituto de Microelectrónica de Sevilla. (B.O.E. núm. 145 de 15 de junio de 2026).

- Resolución, de 5 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por la que se nombran Director y Subdirectora Adjunta de la División de Tecnologías de la Información. (B.O.E. núm. 145 de 15 de junio de 2026).

- Acuerdo 10/2026, de 13 de junio del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. (B.O.C.Y.L. núm. 113 de 15 de junio de 2026).

- Resolución, de 10 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra Consejero Técnico de Transformación Digital en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (B.O.E. núm. 148 de 18 de junio de 2026).

- Resolución, de 15 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se nombran 3 Jefas de Servicio de Sistemas Informáticos y 1 Jefa de Proyectos Informáticos en el Fondo Español de Garantía Agraria. (B.O.E. núm. 149 de 19 de junio de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

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