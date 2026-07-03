Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 27 de junio de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución, de 9 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por el que se nombra Analista de Sistemas, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. (B.O.E. núm. 157 de 29 de junio de 2026).

- Resolución, de 11 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Educación, por el que se nombra Subdirector General del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (B.O.E. núm. 158 de 30 de junio de 2026).

- Resolución, de 19 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por el que se nombra Jefe de Área de Gestión de la Información en la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado. (B.O.E. núm. 157 de 29 de junio de 2026).

- Resolución, de 24 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles, por la que se nombra Jefa de Área de Sistemas Informáticos en la Subdirección General de Tecnología de la Información y Administración Digital. (B.O.E. núm. 159 de 1 de julio de 2026).

- Resolución, de 22 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por el que se nombra Jefa de Área Tic en la Jefatura Central de Tráfico en la Gerencia de Informática. (B.O.E. num.156 de 27 de junio de 2026).

- Resolución, de 26 de junio de 2026, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalidad Valenciana, por el que se nombra Director General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. (B.O.E. núm.10393 de 29 de junio de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

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