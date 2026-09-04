Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 31 de agosto a 4 de septiembre de 2.026

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.
Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:
- Resolución, de 7 de Agosto de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Jefe de Área, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026).
- Resolución, de 7 Agosto de 2026, de la Comisión de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Jefe de Servicio de Proyectos e Inspecciones Tecnológicas de la Competencia, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026).
- Resolución, de 7 de Agosto de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Analista Programador, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026).
La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).