Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 7 de septiembre de 2.026

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.
Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:
- Resolución, de 27 de Agosto de 2026, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que se nombra, Jefe de Unidad Provincial de Informática, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (B.O.E. núm. 223 de 9 de Septiembre de 2026).
- Resolución, de 8 de Septiembre de 2026, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por la que se nombra, Directora en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección General de Coordinación e Investigación (B.O.E. núm. 225 de 11 de Septiembre de 2026).
La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).