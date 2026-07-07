Retos jurídicos y tecnológicos de la transformación digital europea

La implantación de la Identidad Digital Europea y de la Cartera Europea de Empresas (European Business Wallet) son dos de los grandes retos de la transformación digital europea.

Para su desarrollo es necesario disponer de información fiable y contrastada; de datos auténticos, precisos y verificables que circulen por redes seguras. Un requisito también indispensable para la prevención del blanqueo de capitales, de la corrupción y de otros delitos económicos, asunto igualmente prioritario para la Unión Europea.

Representantes de las administraciones públicas, juristas, especialistas en transformación digital y miembros del Notariado analizarán estas cuestiones en el Curso de Verano de la Fundación Notariado, que se celebrará los próximos 16 y 17 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián bajo el título La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI.

El curso será inaugurado por la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y de Fundación Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, junto al director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, y la directora académica de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, Idoia Otaegui. La clausura correrá a cargo del decano del Colegio Notarial del País Vasco, Ángel Nanclares, y de la presidenta del CGN.

La conferencia inaugural, El notario como fuente auténtica, será pronunciada por el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis.

La primera jornada estará dedicada al papel del dato en la prevención del blanqueo de capitales, con una conferencia del director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, Pedro Galindo, seguida de una mesa redonda en la que participarán el fiscal anticorrupción Tomás Herranz, el notario de Turín Giovanni Liotta y el jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, Mariano García Fresno, como moderador. La jornada se completará con la intervención del catedrático de Derecho Civil Lorenzo Prats, que analizará el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública desde la perspectiva de la regulación de la información.

La segunda jornada estará dedicada a la construcción del futuro ecosistema europeo de identidad digital. El programa reunirá a expertos del ámbito institucional, jurídico y tecnológico para analizar el despliegue de la Cartera Digital Europea, el desarrollo de la European Business Wallet y los proyectos que permitirán a empresas y Administraciones operar de forma más segura e interoperable en la Unión Europea.

Participarán, entre otros, Salvador Estevan, director de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública; Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y experto internacional en regulación digital; Marcos Ruiz, director de Negocio, Operaciones e Internacional del Centro Tecnológico del Notariado; Rob Brand, representante del consorcio europeo WE BUILD; Miguel Aguilar, representante del Registro Mercantil de Suecia y líder del grupo de trabajo sobre constitución de sucursales de WE BUILD; y Paloma Llaneza, miembro del plenario de ETSI-ESI y directora de Certicar.

Con esta nueva edición de su Curso de Verano, la Fundación Notariado vuelve a convertir San Sebastián en un foro de reflexión sobre algunos de los principales desafíos jurídicos y tecnológicos de nuestro tiempo, reafirmando el compromiso del Notariado con la generación de información fiable, la innovación y la seguridad jurídica como elementos esenciales para el desarrollo de la sociedad digital.

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