La firma busca acompañar a empresas, inversores y patrimonios en la identificación de oportunidades, el análisis de riesgos y la correcta estructuración jurídica de su entrada en el mercado español

El abogado ecuatoriano se incorpora como of counsel de la firma para ayudar a empresas, inversores y family offices internacionales a identificar, medir y estructurar oportunidades de inversión en el mercado español.

La firma Santiago Mediano ha incorporado a Andrés Zapater como of counsel para reforzar su capacidad de acompañar a empresas, inversores y patrimonios internacionales interesados en España, especialmente procedentes de Ecuador y otros mercados latinoamericanos en los que Zapater cuenta con una trayectoria y red profesional consolidada.

La incorporación responde al creciente interés de compañías, patrimonios familiares y family offices internacionales por el mercado español, con especial atención al sector inmobiliario y a otros proyectos empresariales que requieren una adecuada identificación de oportunidades, análisis de riesgos y estructuración jurídica desde el inicio.

El objetivo de Santiago Mediano con esta incorporación es facilitar la llegada a España de proyectos e inversiones procedentes de mercados como Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y otros países del entorno latinoamericano e internacional, apoyándose en la experiencia y red profesional de Zapater. La firma busca acompañar a empresas, inversores y patrimonios en la identificación de oportunidades, el análisis de riesgos y la correcta estructuración jurídica de su entrada en el mercado español, evitando que la decisión de inversión se apoye únicamente en la afinidad cultural o en la oportunidad económica inmediata.

Zapater cuenta con más de 25 años de trayectoria jurídica y empresarial en Ecuador. Doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, ha desarrollado una carrera que combina el ejercicio profesional del dere-cho con la gestión empresarial y el acompañamiento a compañías con intereses internacionales.

A lo largo de su trayectoria ha prestado servicios profesionales a compañías de distintos sectores y ha actuado como apoderado general en Ecuador de grupos y compañías internacionales de Alemania, Suiza, Francia y España.

“España despierta cada vez más interés para empresas e inversores latinoamericanos e internacionales, pero cada operación exige algo más que voluntad de invertir. Hace falta criterio jurí-dico, conocimiento del mercado de origen y capacidad para ordenar la decisión antes de ejecu-tarla. La incorporación de Andrés refuerza esa conexión con quienes están valorando invertir o crecer en España y nos permite acompañar mejor ese proceso desde el primer momento”, afirma Javier Berrocal, socio director de Santiago Mediano.

Con este fichaje, Santiago Mediano refuerza su posicionamiento como firma capaz de acompañar operaciones empresariales e inversiones con componente internacional, aportando no solo asesoramiento jurídico en España, sino también una comprensión previa del contexto, las necesidades y las expectativas de quienes toman la decisión de invertir desde otros mercados.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos