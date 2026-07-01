La adhesión permitirá al despacho participar en los principales órganos de debate empresarial y anticipar los cambios regulatorios que afectan a las compañías, reforzando así el asesoramiento estratégico que ofrece a sus clientes

Selier Abogados se ha incorporado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reforzando así su presencia en los espacios donde se analizan los principales retos regulatorios, económicos y empresariales que afectan a las compañías.

La incorporación permitirá al despacho formar parte de las comisiones y grupos de trabajo de CEOE, participando en el análisis de las iniciativas legislativas y de los desafíos que afronta el tejido empresarial. Esta presencia facilitará a Selier Abogados anticipar los cambios normativos y trasladar ese conocimiento a sus clientes, ofreciendo un asesoramiento jurídico cada vez más alineado con la realidad económica y empresarial.

Además de beneficiarse de este entorno de colaboración, Selier Abogados contribuirá con su experiencia en Derecho de los Negocios al trabajo desarrollado por la organización, aportando una visión jurídica especializada sobre aquellas cuestiones que impactan en la actividad de las empresas.

Laura Blanco, directora de Relaciones Institucionales de Selier Abogados, destaca que: "Formar parte de CEOE supone estar más cerca de los principales debates que afectan al tejido empresarial. Queremos aportar nuestra experiencia jurídica a la organización y, al mismo tiempo, trasladar ese conocimiento a nuestros clientes para ayudarles a anticiparse a los cambios normativos".

Borja Echegaray, director de CEOE, ha dado la bienvenida a Selier Abogados, destacando la experiencia del despacho en el asesoramiento a empresas y el valor que podrá aportar a las distintas iniciativas de la organización.

La incorporación a CEOE refuerza la presencia institucional de Selier Abogados y su capacidad para acompañar a las empresas ante los cambios normativos que impactan en su actividad.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos