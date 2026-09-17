Últimos días para presentar candidaturas a la Gala Nacional del Derecho 2026

La ceremonia de entrega de premios, que contará con Harvey como partner principal, tendrá lugar en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, y reunirá a líderes del sector legal, directores de asesoría jurídica y socios de firmas internacionales para celebrar los logros y el impacto transformador de los profesionales y organizaciones más destacados de España y Latinoamérica.
Categorías de los reconocimientos
Los Legal Leadership Awards 2026 contemplan un total de 26 categorías divididas en cinco bloques:
Bloque I - Liderazgo institucional directores de asesoría jurídica
- Director/a Jurídico/a del Año
- Transformación del Departamento Jurídico del Año
- Mejor Asesoría Jurídica Interna
- Mejor Gerencia Legal Interna
Bloque II - Excelencia de firma
- Firma del Año
- Mejor Boutique Legal
- Firma Más Atractiva para el Talento
- Mejor Estrategia de Marketing, Comunicación o Desarrollo de Negocio
Bloque III - Profesionales
- Abogado Rainmaker del Año
- Mejor Director/a de Marketing, Comunicación o BD
- Líder de Práctica del Año
Bloque IV - Innovación y ecosistema
- Transformación de Modelo de Negocio e IA aplicada
- Mejor Startup Jurídica con IA
- Mejor Periodista Jurídico
Bloque V - Grandes premios de la noche
- Managing Partner del Año
- Premio de Honor a la Trayectoria Profesional
Jurado independiente de primer nivel
Gericó Associates presenta el jurado completo que evaluará las candidaturas: 60 profesionales de referencia, entre directores de asesoría jurídica de compañías como Mercedes-Benz, Microsoft, Heineken, Siemens, PepsiCo, L'Oréal, CaixaBank, Porsche o Telefónica, y periodistas jurídicos de medios como El Confidencial, Expansión, Aranzadi LA LEY o Law.com International:
Agustín Born, director de Comunicación de Lefebvre; Álvaro Zarzalejos, responsable de la sección El Confidencial Jurídico; Ana Bayó Busta, South Europe Cluster Lead for Law, Patents & Compliance en Bayer; Ana de Quintana, General Counsel de Mercedes-Benz; Ana Gómez, Director, Group Corporate & Vice Secretary of the Board of Directors de Amadeus IT; Ana Isabel Montero, Iberia Legal Director de Japan Tobacco International (JTI); Ana Suárez Garnelo, directora de la Asesoría Jurídica de Intrum España; Andrea Viale, Global Head of Legal de Idealista; Angélica Santiago, Head of Spanish South America Legal Team de IBM; Asier Crespo, Corporate, External and Legal Affairs (CELA) de Microsoft; Carlos Andrés Bonilla, vicepresidente Legal Colombia & Perú de Cemex; Carlos Berbell, director de Confilegal; Carlos Menor Gómez, presidente de la Fundación Renault Group España y Legal Director and Compliance Officer de Renault Group España; Carlos Valenciano, Head of Legal CU Latam North & Caribbean de Ericsson; Carmen Ruiz Lorente, Head of Legal Spain de Huawei Spain; Clara Cerdán, General Counsel and Corporate Secretary de Famar; Cristina Álvarez, Head of Legal Europe de Cintra; Cristina del Val, Senior Director Privacy EMEA & DPO de Kenvue; Cristina López Barranco, directora del Área de Coordinación y Control de la Asesoría Jurídica de FCC; Edmundo Chevalier, Deputy Director Legal en Walmart de México y Centroamérica; Eduardo Pérez, secretario general, director Legal & Compliance, Relaciones Institucionales y Comunicación de Makro; Eduardo Rodríguez, General Counsel en Grupo Cobra México; Emilio Puig, Head of Legal Iberia de Uber; Erika Díaz, General Counsel & Compliance Officer LATAM de L'Oréal; Fernando Díaz Barco, responsable de oficina procesal en asesoría jurídica de Sacyr; Fernando Ortega, consejero general y director general de Asuntos Jurídicos de Siemens España; Gemma Casademunt, Head of International Branches Legal Department de CaixaBank; Heidi Maldonado, directora de Líder Legal; Ignacio Mendoza, director legal de Heineken; Ignacio Pereña Pinedo, General Counsel de Grupo ACS; Isabel Álvarez, Vice President Legal, General Counsel Iberia de Capgemini; Javier Ramírez, Head of Regions (Non-US) Litigation & Governmental Investigation de HP; Jesús de las Casas, periodista de Expansión; John Rigau, Vice President and General Counsel West Europe de PepsiCo; José Miguel Barjola, periodista de Aranzadi LA LEY, Cinco Días/El País; Juan Charro, Chief Legal Officer de PagoNxt; Katia Rossi, Correspondent for Law.com International; Leonor Abad, directora legal Industrial de Repsol; Maite Aja, Managing Counsel, Business Legal Affairs de Western Union; María Aguado, Vice President - Regional Compliance Lead Europe de Mastercard; María Cermeño, directora de los Servicios Jurídicos de Telefónica; María Cobián, directora de Asesoría Jurídica y secretaria del Consejo de Administración de Grupo Lactalis; María José López, directora legal de LALIGA; María Ocaña, directora adjunta de Asesoría Jurídica Corporativa de Santalucía Seguros; Mariana García, General Counsel & Compliance Officer Iberia de Accor; Mariano Pérez de Cáceres, Legal and Compliance Chief Officer de Meliá Hotels International; Matías Hercovich, Managing Director Legal para Latinoamérica y el Caribe de FedEx; Miguel Soler, General Counsel, Compliance Director & Deputy Company Secretary de Prosegur; Moisés Ramírez, Legal Director Spain, Portugal & Israel de GSK; Patricia Esteban, periodista jurídica; Patricia Rivas, Latin America Regional Director, Ethics and Compliance Officer de Bausch Health Companies Inc.; Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance LATAM de Xiaomi Technology; Rodrigo Flores, General Counsel & Board Secretary de Covestro; Sonia Salmerón, colaboradora jurídica de Expansión y Forbes en Lefebvre; Susana Bravo, Senior Counsel International Legal Department de Ferrovial; Teresa Mínguez, Director Legal & Compliance and Integrity Officer - Data Protection Officer de Porsche Ibérica; Virginia Beltramini, EVP de Legal & Assurance y secretaria del Consejo de Moeve; y Xavier Gil, director de Buen Gobierno y RSC de El Economista.
Este panel de expertos evaluará cada candidatura con total independencia, garantizando transparencia y objetividad en la selección de los ganadores.
Sobre la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026
Los Legal Leadership Awards surgen como continuación de los premios Legal Marcom creados en 2016, consolidando una plataforma de referencia en España y Latinoamérica para reconocer innovación, liderazgo, transformación y reputación en el sector legal.
En ediciones anteriores han sido premiadas firmas como Uría Menéndez, Baker McKenzie, Iberdrola, LaLiga, Linklaters, Dentons, Ceca Magán, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, A&O Shearman, Miranda & Amado, Banco Santander, Freshfields, Clifford Chance, Microsoft, Porsche Ibérica y Amadeus IT, así como profesionales que se han convertido en referentes del sector.
Con esta nueva convocatoria, la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 continuará identificando y celebrando a los líderes y equipos que están transformando el sector legal y consolidando las áreas jurídicas como un pilar estratégico de las empresas.
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS