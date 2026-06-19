La Fundación Cuatrecasas reconoce el talento jurídico joven a través de este galardón dotado con 50.000 euros

La Fundación Cuatrecasas ha entregado el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026 en un acto celebrado en Esade Forum (Barcelona), que ha reunido a destacadas personalidades del ámbito académico, institucional y empresarial.

El evento ha contado con la presencia de Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, y Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School.

Dotado con 50.000 euros brutos e integrado en las Becas Manuel Olivencia, el premio se dirige a estudiantes del último curso de grado o doble grado en Derecho, así como a estudiantes de máster en esta disciplina en universidades españolas. Reconoce trayectorias académicas sobresalientes y apoya la continuidad formativa mediante estudios de posgrado o proyectos de investigación en Derecho de los negocios.

Después de evaluar 52 candidaturas, el jurado ha otorgado el premio a Estrella María Montes Muñoz, graduada en Derecho por la Universidad de Córdoba, quien ha compatibilizado su formación jurídica con el grado en Geografía e Historia y un máster en Traducción Especializada. El jurado ha valorado su excelente expediente, su vocación investigadora, la solidez de su proyecto doctoral y su perfil internacional y multidisciplinar, con alta proyección académica y profesional.

En su intervención, la galardonada ha señalado: «Acepto este premio con sincera gratitud y con plena consciencia de la responsabilidad que entraña llevar asociado el nombre del profesor Manuel Olivencia. Su legado encarna los más altos valores de la universidad y de la ciencia jurídica: rigor intelectual, vocación de servicio y la apertura al mundo. Confío en que mi proyecto doctoral y mi formación internacional contribuyan, modestamente, a honrar esa herencia».

Dado el alto nivel de las candidaturas, el jurado ha concedido un accésit a David Rodríguez Alcaraz, graduado en el doble grado en Dirección de Empresas y Derecho por Esade, que ha compaginado sus estudios con el grado en Filosofía, y actualmente está cursando el Máster Universitario en Abogacía y Procura en Esade Law School. De su perfil destaca su excelente expediente, su proyección internacional y su capacidad analítica, así como su vocación por integrar la práctica jurídica con la investigación académica.

Sobre este reconocimiento, ha afirmado: «Ser becario Manuel Olivencia constituye un honor y, al mismo tiempo, un compromiso con la mejora del mundo a través del Derecho. Trabajaré por seguir el ejemplo de excelencia que representa su legado».

Con este premio, la Fundación Cuatrecasas reafirma su compromiso con el impulso del talento joven, la excelencia académica y la igualdad de oportunidades, al tiempo que rinde homenaje a la figura de Manuel Olivencia, referente del Derecho y de la vida académica y empresarial en España.

«Estos reconocimientos trascienden el ámbito académico, son una celebración de los valores que hacen evolucionar a instituciones y organizaciones. Y los premiados son una promesa de contribución al futuro, tributo a Manuel Olivencia, ejemplo de servicio público, del conocimiento a disposición de los demás, del ejercicio del liderazgo desde el rigor intelectual y de la generosidad y voluntad de contribuir al bien común», ha declarado Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Por su parte, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, ha señalado: «Es meritorio destacar la calidad de los expedientes recibidos, el gran volumen de candidaturas y los siete finalistas que se lo han puesto muy difícil al jurado. Tener a Manuel Olivencia como buque insignia nos impulsa a continuar con el proyecto, al tiempo que nos recuerda que el derecho es la arquitectura de la convivencia».

Durante el acto también se han entregado los diplomas correspondientes a las Becas Manuel Olivencia 2026, destinadas a estudiantes de grado en Derecho en universidades públicas españolas con excelente rendimiento académico. Las ayudas, de 4.000 euros cada una, han sido concedidas a Núria Fernández Piñeiro (Universidade da Coruña), Laura Pais Fernández (Universidad de Salamanca), Óscar Servia Hermo (Universidade de Vigo) y María del Pilar Pagán García (Universidad Carlos III de Madrid).

En el acto, Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School, ha subrayado: «La excelencia jurídica empieza por el talento de los estudiantes. La responsabilidad de las Facultades de Derecho, en colaboración con la profesión jurídica, es identificarlo, desarrollarlo y premiarlo a través de una formación exigente, oportunidades internacionales e iniciativas de reconocimiento de la excelencia como el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria de la Fundación Cuatrecasas».

Ante la buena acogida de esta edición, la Fundación trabaja ya en la convocatoria de 2027, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de octubre de 2026.

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