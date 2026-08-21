El número de autónomos con trabajadores a su cargo ha pasado de 473.555 en enero a 489.396 en junio

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha reclamado una fiscalidad "más equilibrada" entre quienes desarrollan su actividad como personas físicas y tributan mediante IRPF y quienes lo hacen a través de sociedades, después de que los autónomos vinculados a sociedades aumentaran en 21.376 personas durante el primer semestre, hasta superar los 1,13 millones.

España ha pasado de contar con 1.110.376 autónomos vinculados a sociedades en enero a 1.131.752 en junio, un incremento del 1,9%. De ellos, 515.144 son socios de sociedad y 616.608 son miembros de órganos de administración.

Estos últimos han aumentado en 18.472 personas desde enero, mientras que los socios de sociedad lo han hecho en 2.904. En junio, los autónomos vinculados a sociedades representan aproximadamente el 32,4% del conjunto de trabajadores autónomos de España.

"El crecimiento de los autónomos societarios es, sin duda, una realidad que se puede resumir en una cuestión fundamental: la fiscalidad que tienen las sociedades es mucho más laxa que la de los autónomos que tributan a través del IRPF", ha señalado el presidente de UPTA España, Eduardo Abad.

Abad ha indicado que el aumento de autónomos vinculados a sociedades supone "una realidad que merece un análisis fiscal en profundidad".

En este sentido, ha defendido que "la decisión de desarrollar una actividad como autónomo persona física o hacerlo a través de una sociedad debería responder fundamentalmente a las necesidades, características y dimensión del negocio, y no estar condicionada por una fiscalidad más favorable para una determinada fórmula jurídica".

3,49 millones de autónomos en junio

Por otro lado, España ha alcanzado los 3.490.048 trabajadores autónomos en junio, frente a los 3.420.468 registrados en enero, lo que supone 69.580 autónomos más y un crecimiento del 2% en el primer semestre.

La evolución ha sido positiva durante todos los meses analizados, pasando de los 3.420.468 autónomos de enero a los 3.432.008 de febrero, 3.448.635 de marzo, 3.463.806 de abril, 3.476.507 de mayo y 3.490.048 de junio.

Para UPTA, estos datos vuelven a poner de manifiesto el peso que tiene el trabajo autónomo dentro del tejido productivo español y la necesidad de impulsar medidas que permitan no solo aumentar el número de actividades, sino favorecer su consolidación, crecimiento y sostenibilidad.

Cerca de 490.000 autónomos tienen asalariados

El número de autónomos con trabajadores a su cargo ha pasado de 473.555 en enero a 489.396 en junio, lo que supone 15.841 autónomos empleadores más, un incremento del 3,3%.

Aunque junio registra un ligero descenso respecto a mayo, cuando se contabilizaron 490.103 autónomos con asalariados, el balance del semestre es positivo y sitúa el número de trabajadores autónomos empleadores muy próximo a las 490.000 personas.

En junio, estos autónomos mantienen un total de 1.155.338 puestos de trabajo asalariado.

Por dimensión, 255.960 autónomos tienen un asalariado; 98.982 tienen dos; 49.940 cuentan con tres; 28.872 tienen cuatro y 55.642 tienen cinco o más trabajadores.

UPTA considera que esta dimensión empleadora debe ocupar un "lugar prioritario" en el diseño de las políticas dirigidas al colectivo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la consolidación empresarial, la contratación y el crecimiento de los pequeños negocios.

La organización considera asimismo necesario que las políticas públicas dirigidas al colectivo no se midan exclusivamente por la evolución del número total de altas, sino por su capacidad para favorecer actividades económicamente viables, con mayor supervivencia, capacidad de inversión y potencial de generación de empleo.

Abad defiende que hay que conseguir "que el sistema fiscal acompañe el crecimiento y la consolidación de los pequeños negocios" y "avanzar hacia una fiscalidad más equilibrada entre quienes desarrollan su actividad como personas físicas y tributan mediante IRPF y quienes lo hacen a través de sociedades".

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