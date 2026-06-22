Vicente Franco, nuevo socio de Diferencia Legal

Diferencia Legal ha incorporado a Vicente Franco como nuevo socio responsable del área de IA, Transformación Digital y Management de Despachos, en una apuesta estratégica por consolidar su posicionamiento como firma innovadora y acompañar a los despachos en procesos de evolución tecnológica, crecimiento y transformación organizativa.
Con esta incorporación, la consultora amplía significativamente su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas vinculadas a inteligencia artificial, automatización, LegalTech y gestión estratégica de despachos, en un momento clave para el sector legal.
Vicente Franco tiene una dilatada experiencia en innovación y transformación digital. Ingeniero informático, Vicente cuenta con un MBA y habla español, inglés e italiano. Su trayectoria combina experiencia tecnológica, visión de negocio y profundo conocimiento del ecosistema legal, lo que le convierte en uno de los perfiles más completos y diferenciales en el ámbito de la transformación digital aplicada al sector jurídico.
Antes de incorporarse a Diferencia Legal, Vicente Franco fue director de Tecnología e Innovación de Ontier, donde lideró la transformación digital de la firma en España y en su red internacional. Posteriormente desempeñó el cargo de COO en Across Legal durante cinco años. Además, ha sido directivo en multinacionales como BP (British Petroleum), NCR, SAP (Business Objects) y ha asesorado como consultor de negocio e innovación a organizaciones de primer nivel como El Corte Inglés, Coca-Cola, Grifols, LinkedIn, Pluta, Sagardoy, Salesforce o Telefónica, entre muchas otras.
Desde Diferencia Legal destacan que la llegada de Vicente Franco supone un paso decisivo en el crecimiento de la firma y en su capacidad para ayudar a los despachos a afrontar los retos derivados del nuevo escenario tecnológico y competitivo.
David Muro, socio de Diferencia Legal, ha señalado que “la incorporación de Vicente supone un salto cualitativo muy importante para nosotros. Su perfil combina algo muy difícil de encontrar: conocimiento tecnológico profundo, visión estratégica y una capacidad extraordinaria para entender las necesidades reales de los despachos. Compartimos la misma visión sobre cómo debe evolucionar el sector legal y sobre la importancia de utilizar la tecnología y la inteligencia artificial con criterio, impacto y una orientación radicalmente práctica”.
Por su parte, Alfonso Everlet, socio de Diferencia Legal, ha destacado que “Vicente encaja perfectamente con la filosofía de Diferencia Legal. No solo por su experiencia y reconocimiento profesional, sino por su manera de entender la innovación: cercana al negocio, cercana al cliente, aterrizada y enfocada en generar resultados reales y tangibles. Su incorporación nos permite reforzar nuestra propuesta de valor y ofrecer un acompañamiento aún más diferencial a nuestros clientes”.
El nuevo socio liderará el desarrollo de servicios especializados en transformación digital y management de despachos. Entre ellos destacan proyectos de gobernanza y adopción sostenible de inteligencia artificial, automatización de procesos mediante IA, diagnóstico y planificación tecnológica, implantación de soluciones LegalTech y ERP jurídicos, gestión del cambio tecnológico y dirección de workflows masivos en entornos B2C.
Asimismo, impulsará nuevas líneas de asesoramiento vinculadas al management y crecimiento de firmas legales, incluyendo integraciones comerciales derivadas de operaciones de M&A, automatización de análisis de competidores con IA, implantación de metodologías CRM, business intelligence y reporting de KPIs, diseño organizativo, planes de carrera, políticas salariales, evaluación de desempeño y programas de fidelización y formación de talento para socios y perfiles senior.
Para Vicente Franco, su incorporación a Diferencia Legal responde a una visión compartida sobre el futuro del sector jurídico. “Diferencia Legal tiene algo muy especial: ambición, cercanía y una forma distinta de entender la profesión. Estamos en un momento de transformación enorme para el sector legal y creo que los despachos necesitan acompañamiento estratégico y práctico para subirse a esta ola y aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial y la tecnología. Me ilusiona muchísimo unirme a un proyecto con tanta personalidad, tanta buena gente y tantas ganas de hacer las cosas de manera diferente”.
La incorporación de Vicente Franco se enmarca en la estrategia de crecimiento de Diferencia Legal, orientada a consolidar una propuesta de asesoramiento innovadora, transversal y altamente especializada en el sector legal, ayudando a organizaciones y profesionales a adaptarse y competir con éxito en un entorno cada vez más digitalizado, competitivo y exigente.